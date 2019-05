Los tonos de highlights para morenas que dan más brillo a tu cabello

Este año, las tendencias de cabello se inclinan por una apariencia más natural y relajada, en esta temporada, descansamos de los colores artificiales y los efectos de color muy evidentes para dar la bienvenida a lo sutil, la clave para un cabello perfecto es la salud y el brillo que emana, afortunadamente esto no significa que no puedas transformar tu look, ya que a continuación te mostramos cómo se llevan las luces en el cabello 2019, que iluminan el cabello de manera discreta.

Luces en el cabello 2019

Castaño cenizo

Las babylights en tonos castaño cenizo sobre el cabello oscuro crean una mezcla ideal, son la opción perfecta para aclarar el cabello y darle dimensión.

Rubio

Las luces rubias pueden crear un gran contraste sobre el cabello castaño más claro, especialmente si se acentúan en las puntas.

Cobrizo

Para las morenas con cabello oscuro las luces en tonos cobrizos resaltan los tonos cálidos de su piel dándoles una apariencia más saludable.

Mocha

Para lograr un efecto mocha, se deben aclarar las babylights dos tonos más claros del color de la base natural del cabello, este efecto además de ser sofisticado luce increíble en las fotos.

Honey

Las luces en tonos rubio miel son ideales para aclarar el cabello castaño sin cambiar su tono por completo, además de que atrapan la luz y la dirigen hacia el rostro.

