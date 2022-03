Peinados fáciles para cabello largo que serán tendencia en primavera

Hay días en que nuestro cabello no luce como quisiéramos y no contamos con el tiempo para peinarlo con herramientas de calor o simplemente no queremos dañarlo. Para esos momentos existen algunos peinados fáciles para cabello largo que harán que tu cabello luzca increíble sin invertirle mucho tiempo. A continuación te damos algunas ideas que puedes usar para lucir tu cabello.

Peinados fáciles para cabello largo que debes conocer

Cola de caballo con trenzas

Primero, separa dos secciones de cabello finas de la parte frontal de tu cabeza y crea dos trenzas, una de cada lado, déjalas sueltas y has una cola de caballo baja con el resto de tu cabello, átala y posteriormente pasa las trenzas hacia atrás enrrollándolas en la cola de caballo, asegúralas con broches pequeños.

Media coleta

Este estilo proporciona volumen en la parte superior de la cabeza, lo que crea un efecto de alargamiento. Solo toma la parte frontal de tu cabello y átala en una coleta alta. Para crear más volumen usa shampoo en seco en la raíz y haz ondas con una tenaza en el cabello suelto. Si no tienes ya un fleco, puedes fingirlo dejando mechones cercanos a tu rostro sueltos.

Trenza de pescado (de dos gajos)

Solo tienes que dividir tu cabello en dos secciones iguales y tomar un mechón de un lado en la parte superior. Después pásalo a al lado opuesto por la parte de abajo y repite este paso hasta terminar la trenza. Para hacer dos trenzas se realiza la misma técnica dividiendo primero el cabello por la mitad.

Suelto con accesorios

Es el estilo ideal para las chicas que aman llevar el cabello suelto. Primero sécalo y crea ondas con ayuda de una tenaza, después parte tu cabello de lado y en el extremo con menor cantidad de pelo, usa los broches o accesorios de tu elección. Puedes combinarlos con tu ropa para darle un giro mucho más sofisticado a tu look.

Ondas suaves

Las ondas le dan dimensión a tu cabello lo que da la ilusión de una melena más llena y juvenil. El estilo de ‘beach waves’ u ondas playeras es ideal para esta temporada. Lo mejor es que puedes lograrlo en tan solo unos minutos y no necesitas ser una experta en técnicas de peinado.

Si tu cabello es ondulado, entonces no necesitas aplicarle calor para lograr este look. Sólo aplica crema para peinar cuando el cabello aún esté húmedo de forma ascendente. Comienza por las puntas hasta llegar a medios.

Si tu cabello es lacio, primero cepíllalo y divídelo en en secciones horizontales. Con ayuda de una plancha toma una sección fina y presiónala entre las placas. Desliza hacia abajo mientras haces un movimiento circular con la plancha.

Bubble braids

Es ideal para el cabello largo. Recoge tu cabello en una coleta baja y después ata una liga o listón cada cinco centímetros. Por último toma cada ‘burbuja’ y jálala suavemente hacia los lados para darle un efecto de volumen.

Trenza de corona

Para hacer una trenza de canasta completa es necesario tener el cabello largo o usar extensiones, deberás comenzar a hacer una trenza francesa de forma horizontal hacia la periferia de tu cara con todo tu cabello de ambos lados.