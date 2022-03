Peinados con paliacate para cambiar de look esta primavera

Existen muchas maneras de transformar tu look sin salir de casa, una de ellas es con peinados con paliacate, que además de ayudarte a cambiar tu apariencia, pueden proteger tu cabello de factores como la contaminación, la fricción y la humedad. De esta manera, podrás mantener tu pelo sano por más tiempo.

Si no sabes cómo usar este accesorio, entonces debes conocer algunos de los peinados fáciles en los que puedes incorporar una mascada o paliacate que combine con tu outfit para elevar tu look en cuestión de segundos.

Peinados con paliacate que puedes hacer en 5 minutos

Chongo alto con una mascada

Si quieres agregar un toque de color a tu look, entonces usa una mascada o paliacate para complementar tu peinado. Primero crea un chongo alto, recogiendo todo tu cabello en la parte más alta de tu cabeza.

Después toma el paliacate doblado y colócalo desde tu nuca hasta por enfrente de tu chongo, dejando las puntas al frente. Haz un nudo y acomoda las puntas al rededor de tu peinado.

cabello

Trenza de pescado

Si quieres un look sencillo pero con un giro original puedes añadir una trenza de pescado a tu recogido y dejar algunos mechones sueltos.

Chongo con un paliacate

Para complementar tu look y hacerlo lucir más sofisticado, agrega un paliacate o bandana a tu peinado. Divide tu cabello por la mitad y haz un chongo alto. Después toma tu bandana doblada de manera horizontal y colócala desde tu nuca hasta hacer un nudo por enfrente de tu chongo. Acomoda las puntas y sujeta tu accesorio con pasadores.

cabello

Paliacate con trenza

Las trenzas son uno de los peinados más fáciles y con estilo, ya que pueden hacerse de distintas maneras y siempre logran un efecto bohemio y despreocupado. La bandana, es un accesorio muy simple y con el que puedes elevar todo tu look fácilmente.

La forma más sencilla de usar tu bandana es como sujetador de una trenza gruesa, así puedes añadir un toque de color a tu look.

Cabello suelto con paliacate

Para un look sin esfuerzo, anúdala sobre tu cabeza y haz una trenza suelta con el largo de tu cabello, lo mejor para este look, es que dejes las puntas de la bandana sueltas, así como algunas mechas de cabello. Este look es perfecto para la temporada de calor.

cabello

Trenza francesa con paliacate

Si ya eres toda una experta de las trenzas, puedes arriesgarte a intentar una trenza francesa con una bandana y terminar con un recogido. Finalmente átalo con un paliacate para darle una vista diferente a tu peinado.

Recogido

Se toman dos mechones de cabello, se entrelazan y se van sujetando con pasadores por la parte de atrás de la cabeza hasta terminar con todo el cabello. Agrega un paliacate para adornar tu peinado.

Lacio con paliacate

Alacia tu pelo con ayuda de una plancha de cabello. Ata el paliacate en un triángulo y crea un nudo a la altura de tu nuca, por encima de tu cabello. Finalmente sujétalo con pasadores y acomoda tu fleco.