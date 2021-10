6 claves de las famosas para vestir combinaciones “imposibles” y verte fabulosa

Por mucho tiempo nos han hecho creer que para vestir “correctamente” tenemos que armar looks que combinen a la perfección según los colores, estampados y texturas. Y mientras que siempre es genial armar un conjunto con tonos y estilo similar, las combinaciones mismatched o desajustadas se ha convertido en un must tanto en objetos decorativos como prendas.

Las reglas de la moda están destinadas a romperse. Dicho esto, aquí hay 5 claves para vestir combinaciones “imposibles” y verte fabulosa como las famosas del momento.

Empareja colores análogos

No tienes que tener prendas con colores armónicos, también puedes lograr un equilibrio si mezclas aquellos que no tienen nada que ver y a la vez funcionan a la perfección juntos.

Los colores análogos son aquellos que están uno al lado del otro en la rueda de colores. La combinación de estos es perfecta para cuando buscas crear una apariencia cohesiva y equilibrada sin ser completamente monocromático. Puedes elegir telas y texturas que se complementen entre sí como las flores y el terciopelo para lograr un look romántico y sofisticado.

La princesa Diana era conocida por adorar los colores. En varias ocasiones optó por combinar el rojo y el morado de diferentes formas. Como señaló The New York Times, el morado a menudo se asocia con la riqueza, el poder y la realeza, pero aparentemente en el siglo XVI, la reina Isabel I prohibió que cualquier persona que no fuera pariente real cercano usara púrpura.

Mezcla patrones o estampados con un esquema de color en general

Combinar diferentes estampados parece una decisión muy atrevida pero puedes mitigar el impacto usando una misma línea de color, es decir que el tono de cada prenda no sea demasiado contrastante. Puedes elegir dos prendas con estampados florales con toques nude o pastel.

Utiliza colores complementarios

Si está buscando hacer un fashion statement con tu ropa, busca colores complementarios, es decir aquellos que están en lados completamente opuestos en el círculo cromático. Algunos ejemplos incluyen violeta con amarillo, verde con rojo o naranja y azul.

Elige patrones diferentes pero que vayan sobre la misma línea

Una manera fácil de aportar algo de simplicidad a un look recargado es simplificar todo eligiendo trabajar con una sola impresión que destaque pero que siga un mismo estilo. Ya sea que uses rayas horizontales con razas verticales, cuadros grandes con cuadros pequeños o un conjunto como el que lleva Adele de camisa de rayas y blazer con líneas disparejas, lograrás acertar.

Crea un balance de color con estampados y texturas diferentes para obtener cohesión

Busca prendas con estampados diferentes pero que compartan detalles del mismo color, esto es lo que añade cohesión a tu look. Puedes usar una blusa rosa palo con puntos negros y combinar con una falda blanca con rayas negras.

El punto común está en los polka dots negros y rayas negras. También puedes apostar por una combinación como la Jennifer Lopez en la que apostó por un look en tono nude compuesto por una blusa a rayas negras con una falda con motivos de flores en negro.

Balancea los estampados y colores desajustados con un elemento sólido

Si ya elegiste una combinación “desajustada”, complementa con una prenda sólida, es decir, que no tenga una textura o estampado que resalte por encima del resto. Una manera fácil de suavizar un atuendo ocupado es agregar una prenda de color sólido a la mezcla. Puedes lograr esto con un blazer, una chaqueta de cuero o denim.

