5 estilos de cabello con los que Jessica Chastain inspira a mujeres de 40 a cambiar de look

Jessica Chastain se ha convertido en una de las mujeres más icónicas de Hollywood por su talento histriónico y gran belleza. Recientemente la actriz acaparó la atención de todos por su aparición en el Festival de Cine de Venecia al lado de Oscar Isaac.

Y es que no sólo se volvió viral el momento en el que ambos cruzan miradas con gran complicidad tras su participación en la serie Scenes From A Marriage sino que además, enamoró con su gran estilo.

A sus 44 años, Chastain luce espectacular y con su porte ha demostrado que las mujeres no tenemos que seguir un manual para cumplir expectativas de nadie cuando llegamos a la mediana edad.

La actriz de The Help es una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time y no es para menos si posee una trayectoria impecable y siempre luce espectacular.

Con su estilo, Chastain ha inspirado a muchas mujeres a cambiar de look

quién para ser jessica chastain y oscar isaac en venecia pic.twitter.com/kKOxqj8zj1 — lucía táctica (taylor's version)🦹‍♀️ (@luuhayek) September 5, 2021

¿Quién dice que a partir de cierta edad no puedes cambiar de look? Si algo nos enseñan las famosas en su paso por la alfombra roja es que las mujeres podemos hacer lo que queramos con nuestra imagen. Es momento de romper con la idea de que hay ciertos cortes de cabello, ciertos tintes o ciertas prendas que debemos usar para encajar.

Si tienes 40 y quieres darle un giro a tu imagen pero no sabes por dónde empezar, Jessica tiene la respuesta.

Liso perfecto

El cabello liso que la estrella llevó al Festival de Cine de Venecia sin duda nunca pasa de moda. Con esa melena entera y recta, definitivamente acaparó las miradas y demostró que un alisado es perfecto para resaltar tus facciones. Este estilo tiene la innata capacidad de reflejar la luz y, por tanto, te da más brillo.

Coleta baja despeinada

Lo despeinado ya no es precisamente sinónimo de informal o descuidado ¡al contrario!. Se ha convertido en la opción perfecta de muchas mujeres que quieren renovar tu estilo.

Puedes hacerte una coleta baja con ondas, texturas, incluso trenzas y elementos trenzados. Puedes llevarla atrás o lateral, con flequillo o pequeños cabellos que cuelguen por tus orejas. Hay muchas opciones para todos los días y eso incluye si tienes un evento formal.

Bob asimétrico

Jessica Chastain es una de esas mujeres que no teme hacerse cambios drásticos de look y así sucedió cuando tuvo que cortar su larga cabellera pelirroja para su papel en la película The Disappearance of Eleanor Rigby.

Es un bob graduado asimétrico y es encantador, fresco, joven y divertido. Además, destaca su cuello increíblemente largo como beneficio adicional.

Bob ondulado con flequillo

Uno de los favoritos de Jessica Chastain. Aunque suele llevar su melena larga, el bob a los hombros también le ayuda a estilizar su imagen.

La actriz se presentó a un evento de X Men: Dark Phoenix en la Ciudad de México con un nuevo conjunto de flequillos largos y suaves que enmarcaban su melena.

Side bob

Otro de los cortes “bob” con el que Chastain ha marcado tendencia. Definitivamente la elegancia y la modernidad son adjetivos perfectos para describir este corte. Muchos peinados bob favorecedores para caras redondas son peinados cortos en ángulo o tienen ondas despeinadas. Esto se debe a que una cara redonda ya tiene muchas curvas, por lo que un corte de pelo corto con líneas rectas fuertes o solo una ligera onda ayuda a disminuir esto.

Más de este tema

Sofía Vergara da lecciones de estilo y poder vestida de amarillo a los 49 años

J.Lo y Sandra Bullock tienen la clave para que tu look refleje lo poderosa que eres

Jennifer Aniston, Sandra Bullock y otras famosas que renacieron tras divorciarse

Te recomendamos en video