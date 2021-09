Tipos de calzados cómodos para lucir elegante sin necesidad de usar tacones

Los tacones son uno de los zapatos favoritos por todas, pues aportan elegancia y clase a cualquier look.

Sin embargo, no son muy cómodos, y algunas mujeres no soportan tener tacones por mucho tiempo, incluso otras prefieren no usarlos por la incomodidad.

Pero, es posible deslumbrar con tu look y lucir tan elegante como si tuvieras tacones, solo que con un calzado más cómodo.

Y es que existen otros tipos de zapatos muy sofisticados, que combinan cualquier prenda y le aportan clase y elegancia a tu atuendo.

Zapatos cómodos para lucir elegantes como con tacones

Botines

Los botines son una opción perfecta para un look moderno, cómodo y lleno de elegancia, y es que son mucho más cómodos y protegen tu pie.

Los hay de diferentes colores y estilos y los puedes llevar con cualquier prenda, desde faldas, pantalones, y vestidos.

Flats

Las flats se han convertido en las preferidas de todas, por su elegancia y comodidad, y puedes llevarlo en cualquier ocasión.

Lo más recomendable es llevarlas en tonos neutros como negro, blanco o nude, para que combine con todo y realce tu estilo como nunca.

Tenis blancos

Los tenis blancos son una gran opción para un look moderno, y lleno de elegancia, siempre que estén limpios y nada rotos.

Famosas han comprobado que este tipo de calzado se puede llevar con cualquier look, desde traje sastre, hasta faldas, vestidos, y pantalones, y lucirás muy cómoda.

Mocasines

Los mocasines ya dejaron de ser exclusivos para hombres, ya hay para mujeres, y le darán clase y elegancia a cualquier look, mientras luces cómoda.

Los hay de diferentes tipos, y los puedes llevar en blanco, negro, o marrón, y te harán deslumbrar a donde vayas con ellos.

Zapatillas

Las zapatillas o bailarinas son muy elegantes y las puedes combinar de muchas maneras, y con cualquier prenda.

Por algo se han convertido en las favoritas de la princesa Leonor, y siempre deslumbra con sus atuendos sofisticados, como si luciera tacones.

