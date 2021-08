4 errores de moda que debes evitar al llevar tenis si eres de baja estatura

Los tenis se han convertido en uno de los calzados más usados por todas por su comodidad y gran estilo.

Y es que combinan con cualquier prenda, desde faldas, shorts, pantalones, blazer, o vestidos, por lo que son la sensación.

Sin embargo, debes tomar en cuenta algunos aspectos, y evitar cometer algunos errores al llevarlos que te restan elegancia y no te favorecen, especialmente cuando eres de baja estatura.

Errores que debes evitar al llevar tenis si eres bajita

Llevarlos con pantalones muy largos

Llevar los tenis con pantalones muy largos, de ruedo bajo, es lo peor que puedes hacer si eres de baja estatura, pues te hará lucir aún más baja.

Lo ideal es mostrar un poco de piel al llevar tenis, y usar pantalones de ruedo alto que dejen el tobillo al descubierto, y así lucirás más alta y estilizada.

Usar tenis solo blancos

Los tenis blancos son los más populares, pues combinan con todo y son muy elegantes, pero si eres baja es un error no arriesgarte a probar este calzado en tonos coloridos.

Usar tenis en colores e incluso si tienen brillos te dará un efecto estilizado, y te dará el look adecuado, solo debes tener en cuenta que no parezcas como si estuvieras en carnaval.

Es decir, si vas a usar este tipo de calzado en colores, opta por un look con tonos neutros como blanco o negro, que combine y logre una armonía en tu outfit.

Llevar solo tenis de plataforma

Los tenis de plataforma son ideales para las mujeres de baja estatura, pero es un error pensar que solo debes usar de este tipo.

Los más sencillos y bajos también favorecen a las bajitas, solo debes optar por modelos que dejen tus tobillos al descubierto.

Así te dará una ilusión de unas piernas más largas, sumándote centímetros.

Usarlos con calcetines altos

Lo peor que puedes hacer es llevar tenis con calcetines altos, pues además de restarte elegancia te hará lucir más baja.

Lo ideal es llevar calcetas bajas, que no se vean, y de hecho, que parezca que no tienes, y te darán el look perfecto.

