Cuídate de cometer estos errores con tus cejas, te pueden sumar años

Las cejas son una parte importante de nuestra imagen, y es que son el marco del rostro, y hay que saberlas llevar y maquillar.

Si cometes algunos errores, puedes perjudicar tu imagen, modificar tu apariencia, y sumarte años, y no es lo que quieres.

Por eso, te decimos lo que no debes hacer con esta parte del rostro, para que luzcas espectacular.

Errores al maquillar tus cejas que te suman años

Llevar una forma que no favorezca tu rostro

Este es un gran error, y es que no debes llevarlas delgadas o largas, debes ver qué es lo que más le beneficia a tu rostro, y no seguir la tendencia de los demás, pues quizás no te beneficie y luzcas mal.

La forma “estándar” de pintar tus cejas, según explican maquillistas es “comenzando en la mitad de las fosas nasales, y terminar en las esquinas en una línea que conecte directo con la punta exterior de los ojos y arquearse en otra línea diagonal que conecta la punta de tu nariz y atraviese tu iris”.

Cuidado con el arco

El arco de la ceja es súper importante, y es que si tienes 40 o 50 o más debes hacer un arco más grande para que tus ojos luzcan más abiertos y te veas más juvenil.

Expertos detallan que el arco nunca debe estar centrado, sino a dos tercios del final de las cejas.

No cuidarlas

Si quieres lucir hermosa y rejuvenecida, nunca descuides tus cejas, y es que para que luzcan bien debes perfilarlas, eliminar los vellitos, y cuidarlas.

Aplica algún sérum para hacerlas crecer, y mantenlas perfectas siempre, esto hará que el trabajo al momento de pintarlas sea más fácil.

Maquillarlas con tono muy oscuro

Llevas tus cejas con un tono muy oscuro te puede sumar años y hacerte lucir con más edad, así que nunca uses un tono negro o marrón muy oscuro.

Opta por lápices o polvos de cejas que vayan con el tono de tu cabello, o en un marrón más claro, haciendo que luzcan naturales y frescas.

