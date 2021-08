Diseños coquetos y femeninos para embellecer tus uñas naturales

Para tener una manicura perfecta no es necesario recurrir únicamente a uñas postizas, de gel y otras técnicas, porque las naturales también son un gran lienzo para derrochar feminidad.

En realidad, esta es la vía más saludable para tus uñas y para tu economía de mantener las manos siempre impecables, pues solo deberás sustituir un diseño por otro e incluso lo puedes hacer tú misma desde casa.

Ideas de diseños elegantes para tus uñas naturales

Francesa

Sal de la zona de confort del blanco y juega con otros colores de la temporada.- Instagram @allnailss._

Además de ser un motivo clásico, también resulta muy fácil de hacer. Se puede elaborar con la línea recta o curva, pero te recomendamos que para darle un toque distinto recurras a tonos pasteles que en esta primavera-verano están de moda.

Curvas en blanco

Las wavy nails son furor ¡por una bella razón! -Instagram @allnailss._

De igual manera, este año se ha vuelto muy popular en las redes sociales la tendencia de las wavy nails, que consisten en curvas verticales sobre las uñas naturales, dejando ver incluso tu rosa base.

Séllalo con top coat transparente para un acabo más prolijo y juega con el blanco y negro, los dos mejores tonos para este look.

Lluvia de lunares

Los lunares son una de las manicuras caseras más fáciles de todas.- Instagram @polished_yogi.

Otra opción que puedes hacer sobre una base nude o neutra para mayor elegancia y sofisticación, es dibujar pequeños puntos de diferentes colores sobre ella.

Este estilo es muy fácil de hacer debido a que solo requiere una cabeza de fósforo o similares para realizar la forma. Alterna varios tonos de una paleta cromática para hacerlo más atractivo.

Uñas naturales con toque floral

Las flores rejuvenecen tus manos.- Instagram @polished_yogi.

Por supuesto que en esta temporada los diseños de uñas no se pueden escapar de las flores, y si te agradan los girasoles, se ven coquetas y femeninas en tus manos. No olvides una base lisa unicolor y sobre ella, estas flores delicadas para no sobrecargar.

