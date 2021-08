Uñas minimalistas que derrochan elegancia y clase para mujeres a partir de los 40

Luego que llegamos a los 40 años nuestro estilo comienza a volverse más elegante y sofisticado, razón por la que las uñas minimalistas se vuelven la opción favorita.

Con el tiempo entendemos que menos siempre es más, y no necesitamos de demasiadas formas o colores para vernos bien, pues lo importante en todo caso, es resaltar la belleza natural, con clase y distinción.

Uñas minimalistas y elegantes para mujeres de 40 o más

Uñas francesas

Nada más básico, pero elegante, que una manicura francesa.- Instagram @nailsbycharlx.

No hay nada que grite más elegancia que este estilo clásico que jamás pasa de moda. Sin embargo, si no quieres verte anacrónica, juega con diversos tonos en la punta de las uñas de acuerdo con tu look o los colores en tendencia.

Detalles florales

Solo un detalle de estos bastará para hacer la diferencia. Instagram @_nailsbyemmaa_

Y justamente hablando de lo que es moda, en primavera-verano es imposible huir de los detalles florales, ornamentos vegetales y motivos divertidos que le dan frescura al look. Estos los puedes agregar en un par de dedos y verás cómo le dan mucha vida a tus bases lisas.

Blanco total

El blanco nunca te dejará mal.-Instagram @hinakonails.

Asimismo, si hablamos de uñas minimalistas y con mucha distinción, los colores neutros deben estar presente. Una combinación elegante, tanto para el día como para la noche, es el blanco y el dorado. Apégate a la tendencia de las ‘wavy nails’ y deja ver tu base natural para mayor frescura.

Toques de foil

Por último, no dejes de probar las nuevas técnicas por miedo. Cada una se puede adaptar a tu estilo, en especial el foil, que le da brillo a tus manos y por ende, rejuvenece a las mujeres de 40, 50 y 60 años.

El foil luce elegante y además es muy fácil de aplicar.- Instagram @_nailsbyemmaa_

Esta es solo una lámina de papel metalizado especial que se personaliza y se adhiere a tus manos como prefieras. Usa una base nude y deja que el dorado le dé el toque de lujo y glamour a tu imagen.

