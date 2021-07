Qué sucedió con Odalis Santos, la influencer que falleció durante una intervención estética

La muerte de la influencer y fisicoculturista mexicana, Odalis Santos, causó gran conmoción en redes sociales por las implicaciones que hay en torno a ésta.

La joven de 23 años perdió la vida luego de someterse a un tratamiento estético en la clínica SkinPiel ubicada en Guadalajara, Jalisco, con el fin de evitar la sudoración excesiva. Horas antes, Santos había publicado una serie de historias en las que menciona a la clínica y habla del procedimiento “Mira DY”. al cual se sometería.

La clínica asegura que este cuenta con aprobación de la FDA a nivel mundial y por la Cofepris a nivel nacional

Como parte de un contrato publicitario con la empresa, Odalis subió una serie de historias de Instagram en las que aparece al lado de una empleada del lugar que le explica que el procedimiento sería realizado de forma “segura y fácil” por medio de tecnología de punta.

De acuerdo con los informes, Odalis tuvo una reacción a la anestesia que le fue suministrada lo que le provocó un paro.

A través del hashtag #JusticiaParaOdalis, usuarios de redes sociales denunciaron que la joven fue víctima de personal no capacitado pues según han denunciado sus propios familiares, quien le aplicó la anestesia no fue un anestesiólogo.

Antes de realizarle el tratamiento, se le aplicó un cuestionario para determinar si había consumido medicamentos, sustancia o suplemento antes de la intervención a lo que ella respondió que “no”.

“Al entregarle el formulario firmado al doctor, éste le volvió a preguntar sobre el uso de sustancias y verbalmente refirió que no”, señala el comunicado.

La deportista habría sido atendida de inmediato por los paramédicos que intentaron resucitarla sin éxito. Al preguntarle al entrenador si la joven había consumido alguna sustancia antes, respondió: “clembuterol, creatina y oxandrolona”.

Según el dictamen de la clínica, “la anestesia tuvo una reacción por las sustancias presentes en el organismo de Odalis, ya que los esteroides, anabólicos y el clembuterol alteran el metabolismo y afectan el crecimiento del corazón”.

Por su parte, la organización Misses de México, donde participaba Santos, comunicó que la familia de la joven ya inició un proceso legal .

“Por comunicado de familiares directos, se confirmó que no recibió una asistencia profesional durante su intervención. La clínica fue negligente ya que no cuenta con los requisitos indispensables de salud que solicita la #Cofepris para el caso de una emergencia médica; quienes la atendieron no eran médicos especialistas sino empleados y no tomaron las medidas necesarias para hacer el tratamiento. Ante lo ocurrido, su familia denunció los hechos a la #FiscalíaDelEstadoDeJalisco y se abrió una carpeta de investigación”.