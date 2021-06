Mitos de belleza en mujeres de 40 años que ya es momento de dejar de creer

Cuando se trata de belleza hay muchos expertos y gurús, especialmente en las redes sociales, que le van diciendo a las mujeres lo que deben o no hacer para lucir bien. Muchos de ellos, mitos que ya no tienen validez por la ciencia, porque hemos derribado los viejos estándares de belleza y porque los 40 años son definitivamente los nuevos 30.

Para saber que es lo que nos conviene hay que partir desde un primer y más importante punto: aquello que te hace feliz, te permite estar segura de ti misma y se apega con tu personalidad. De ahí parte la verdadera belleza y lo demás, son solo algunos tips para potenciarlo.

Mitos de belleza que las mujeres de 40 años no deben creer

Córtate el cabello

Las melenas midi y XL para mujeres de 40 años hoy son consideradas un acierto.- Pinterest Allure.

Muy frecuentemente solía decirse en el pasado que para las mujeres de 40, 50 o más lo mejor es llevar el cabello corto pues las ayuda a rejuvenecerse. Esto no es que sea mentira, sin embargo, poco a poco han surgido famosas como Salma Hayek, Sofía Vergara o Kim Kardashian, que con esa misma edad utilizan su melena larga y siguen luciendo fabulosas.

“El consejo es invertir en productos y tratamientos que repongan la masa del cabello, para que este gane fuerza, volumen y cuerpo, de forma que obtenga movimiento natural, y evita los cortes rectos”, apunta Get the look.

El maquillaje debe ser muy sobrio

El maquillaje no debe ser sencillo y neutro si no quieres.- Instagram @klimkardashian.

Nadie duda que los maquillajes en tonos claros, tierra o nude sean muy favorecedores, pero si quieres ponerte creativa ¡no hay porqué no hacerlo! Como ya tienes líneas de expresión en tu rostro, trata de no abusar del polvo y aplicar bien las bases o correctores.

En todo caso, usa la mayor carga de color en tus labios y no te olvides de rizar tus pestañas para tener una mirada más joven y abierta.

Las canas no lucen bien

No hay nada de malo en mostrar tus canas al natural.-Instagram @salmahayek.

Antes éramos esclavas de los tintes de cabello, hoy ese es uno de los mitos de belleza en mujeres de 40 y 50 que más se rompen porque el body positive nos ha hecho amarlas y lucirlas sin complejos. Si no quieres recurrir a tintes rubios o técnicas como babylights para disimularlas, llévalas con orgullo al natural o acompaña con mechas blancas.

