Los retoques estéticos también son amor propio y no deberíamos sentir vergüenza de ellos

Hace poco Khloé Kardashian reveló que sí se hizo una rinoplastia y no solo se trata de maquillaje con efecto de retoques estéticos gracias a las nuevas técnicas, algo que en el pasado evitó hablar por más que hoy posee un fuerte amor propio que tanto ha presumido.

Eso es motivo de reflexión, y no a título personal de la menor de las Kardashian, sino de cómo las mujeres ocultamos cualquier tipo de tratamiento o visita al quirófano porque nos incomoda hablar de ello, principalmente por las críticas de la sociedad.

Esa misma que le pide a las mujeres lucir perfectas, pero cuando deciden cambiar su cuerpo son igualmente juzgadas, mostrando su lado más hipócrita. Y es que esto no debería ser motivo de vergüenza sino de alegría: estás expresándote amor propio invirtiendo en ti y en tu bienestar.

Tal como apunta Paloma Sancho para Telva, el verdadero body positive es que el a ti te hace sentir bien, más allá de los cánones de belleza, y este puede ser el de la mamoplastia, el del lifting o el de la bichectomía.

Jacky Bracamontes aceptó sin complejos su operación abdominal después de la maternidad.- Instagram @jackybrv.

“¿Por qué este ocultismo? ¿Acaso la belleza pierde valor si te sometes a un tratamiento de medicina estética? Parece que sí”, se pregunta la escritora.

No por no sucumbir a los retoques estéticos tu amor propio es más fuerte o superior

Debemos transformarnos a una sociedad que no juzgue a los demás por lo que hacen con sus cuerpos y que respete de igual manera a las que se someten a retoques estéticos por amor propio como a las que no les gusta la idea porque lo refuerzan de otra manera. Las dos formas son válidas.

Khloé por fin reconoció su cambio, algo que deberíamos normalizar.- Instagram @khloekardashian.

Hay que normalizar esta manera de consentirse y, aunque las mujeres no tienen que hablar de su cuerpo si no quieren, que el admitirlo no sea un tabú, así como mostramos orgullosas que fuimos al salón de belleza, pasamos una hora en sesión de maquillaje o tenemos manicura nueva. Al final, todas son maneras de hacernos más bellas.

Admitir los retoques estéticos no es mostrarte vulnerable como una persona con baja autoestima o que eres superficial, al contrario, es gritarle al mundo que no tienes miedo de vivir tu vida como quieres y construir la mujer que anhelas ser.

Más de este tema:

Selena Gomez y otras famosas que nos recuerdan que ellas también sufren por su peso

Es momento de dejar ir la cultura de la dieta porque delgadez no es sinónimo de salud o belleza

Dismorfia corporal: la secuela que impacta en las mujeres por culpa de los filtros de Instagram

Te recomendamos en video: