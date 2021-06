Selena Gomez y otras famosas que nos recuerdan que ellas también sufren por su peso

Aunque desde afuera las famosas parezcan diosas perfectas, siempre listas para posar como de portada de revista, la realidad es que son mujeres comunes y corrientes con trabajos extraordinarios, que al igual que nosotras también sufren inseguridades por su piel, su cabello o su peso.

Esta no tan nueva cultura del body positive cada vez lo ha hecho más visible porque ellas se han empoderado para hablar públicamente sobre el tema, a conciencia del gran impacto que crean sus mensajes.

Y es así como estas famosas nos recuerdan que es normal sufrir inseguridades por nuestro cuerpo o peso

Sin embargo, lo importante es aceptarlas amistosamente y no darles demasiado poder para controlar nuestra vida, cohibiéndonos de ponernos un traje de baño o ir a cualquier evento social.

Selena Gómez

La celebridad es una de las que más se abre al respecto.- Instagram @selenagomez.

Recientemente la cantante se sinceró sobre sus fluctuaciones de peso que la hacen sentir muy insegura cuando va a una alfombra roja.

“Experimenté problemas con mi imagen corporal debido a mis cambios de peso. Tengo lupus y lidio con problemas renales y presión arterial alta, por lo que me enfrento a muchos problemas de salud. Me medico, y eso hace que mi cuerpo cambie. Y entonces noté cómo la gente me atacaba por ello”, dijo, según Telva.

Camila Cabello

Justo por estos días, unas fotografías de la intérprete de Havana se hicieron virales: ella estaba en la playa disfrutando de sus vacaciones en Miami, pero su aumento de peso y celulitis se volvió el tema de conversación en las redes sociales.

“Mi cuerpo no está hecho de maldita roca ni es todo músculo. La parte más triste es que las jóvenes crecen en un mundo retocado y buscan una perfección que no es real. La celulitis es normal, la grasa es normal. Las estrías son normales. Es hermoso y natural”, afirmó de acuerdo con Diario Libre.

Eiza González

Después de un largo camino, Eiza afirma sentirse sexy y feliz con quien es.- Instagram @eizagonzalez.

La mexicana también forma parte del grupo de famosas que ha revelado inseguridades con su peso y aspecto, lo que en el pasado la llevó a someterse a varias cirugías estéticas para cambiar sus “imperfecciones” por presión del público, cuestión que le ha hecho transitar un largo camino de amor propio.

“Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura. Esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla. Quiero dar a mi cuerpo este mensaje: que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable”, aseveró.

