Alimentación intuitiva y consciente: la mejor manera de tener una buena relación con la comida

En un mundo que desde hace tantos años glorifica las dietas y los cuerpos perfectos, ideas como la alimentación intuitiva y consciente son innovadoras, pero en realidad su finalidad es muy sencilla: establecer, de una vez por todas, una relación sana con la comida.

Es momento de dejar atrás las dietas restrictivas que prohíben comer ciertos alimentos y que les ponen etiquetas de “buenos” o “malos”, ya que esto lo único que hace es volvernos propensas a desarrollar ansiedad, atracones, cambios de humor y peor, hasta trastornos alimenticios.

Basta de sentir culpa por comer lo que te gusta.- Pinterest OkChicas.

¿Qué es la alimentación intuitiva y consciente?

Según el portal Food Insight, la alimentación intuitiva se refiere a escuchar las señales naturales del cuerpo y no obligarse a comer cuando no se tiene hambre, por ejemplo. Se centra en prácticas como guiarse por el apetito, , detenerse cuando se esté satisfecho y no dejarse presionar por factores externos para comer.

Por otro lado, la alimentación consciente hace énfasis en el estar presente a la hora de comer y hacerle caso a la conciencia. De acuerdo con el mismo medio, busca “ralentizar y estar completamente en sintonía con todos los gustos y texturas de la comida a mano”.

La alimentación consciente quiere que disfrutes cada momento y bocado.- Pinterest Allure.

En otras palabras, quiere que dejes de ver televisión mientras comes, que respires entre cada bocado y que disfrutes cada sabor y textura en tu paladar.

Los beneficios de esta nueva manera de comer

De hecho, investigaciones científicas ya arrojan aspectos positivos de su práctica, pues ha tenido grandes resultados en quienes han implementado la alimentación intuitiva y consciente.

“Se está utilizando como una herramienta para mejorar los comportamientos alimenticios, fomentar el control de peso, prevenir enfermedades crónicas y fomentar una relación saludable con los alimentos”, afirmó Today’s Dietitian, citado en el mismo medio.

Lo importante, en este sentido, es escuhar a tu cuerpo y no dejarte llevar por terceros.- Pinterest TV Guide.

Por eso, es momento de olvidarse de la cultura de la dieta o alejarse de las comidas emocionales. Juntando ambas estrategias estamos más cerca de alcanzar el sano equilibrio que nos lleve a lucir el cuerpo perfecto, sí, pero también estar en bienestar con él.

