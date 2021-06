Selena Gomez nos recuerda que los cambios de peso no definen nuestro valor

“Oh, estoy nervioso. Oh, está mal “, dice Selena Gomez en una reciente entrevista para Vogue en la que habló de sus looks a través de los años y la inseguridad que muchas veces sintió por no tener “el cuerpo perfecto”.

En el video, titulado Life in Looks para Vogue, Selena abrió su corazón más allá de sólo mostrar los vestidos que usó en las diferentes galas de premios y sobre el escenario.

“Yo fluctúo mucho con mi peso, y recuerdo esta noche específicamente que no me sentí bien con mi cuerpo. Lo que fue realmente asombroso fue que tuve la oportunidad de trabajar en el vestido que se ajustaba a mi cuerpo”, dijo.

Selena también analizó el vestido que usó en 2019, para la premier de The Dead Don’t Die y confesó que:

Para esta temporada Selena había aumentado de peso nuevamente lo que enfrentaba una nueva pelea consigo misma.

“Este fue otro momento en el que había fluctuado con mi peso. Fui muy honesta con mi equipo, no me sentía cómoda para llevar nada pegado pero después me probé este vestido y me sentí tan hermosa, me sentí como una muñeca Barbie”.

Ni tu peso ni tu talla definen tu valor como mujer así que deja de castigarte

La cultura de la dieta ha sido parte de la sociedad desde tiempos remotos. Se centra en la imagen de una persona y evalúa su peso, la forma y el tamaño de su cuerpo por encima de su bienestar.

Básicamente, se traduce como un “no importa cómo te sientas, sino que hagas lo necesario por bajar de peso y verte perfecta”. c

Y aunque en los últimos años han surgido figuras que se han encargado de derrumbar estos estereotipos de belleza, sigue habiendo muchos prejuicios, incluso dentro del mismo movimiento body positive.

Selena Gomez ha tenido que lidiar con los haters desde temprana edad. Entre la enfermedad de lupus que padece y la ansiedad que la ha afectado en los últimos años, la cantante ha pasado por varios cambios en su imagen.

Y mientras que algunos han sido muy empáticos con ella y han mostrado su apoyo incondicional, otros sólo se han dedicado a señalarlas y criticarla.

Intentar cambiar el tamaño de tu cuerpo o la talla de tu ropa no significa cuidarte ni estar saludable y mucho menos si ha sido por “darle gusto” a otros.

Un cuerpo delgado no siempre es un cuerpo sano y un cuerpo grueso no significa que estás mal. Lo importante es llevar un estilo de vida saludable y que toda transformación que hagas sea positiva por y para ti.

Es momento de romper con esas falsas ideas que la sociedad nos ha hecho creer. Recuerda que eres mucho más que los números que marca la báscula o la etiqueta de tu ropa. Tus manchas, tus cicatrices, tus arrugas y todos esos cambios en tu cuerpo son parte de tu historia y sólo tú eres dueña de ella.

Mereces mucho amor pero para atraerlo, tienes que empezar aceptándote y abrazando todo lo que eres. Deja de compararte con otros y deja de creer que tienes que ser de cierta forma para que te aprueben porque no estás para complacer a nadie más que a ti misma.

