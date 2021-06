Diseños de uñas cortas para un look desafiante y refinado a la vez

Estos son los diferentes diseños de uñas cortas que están en tendencia y que harán lucir tus manos más radiantes y como nunca antes

Te traemos parte de lo que son los diseños de uñas de este 2021. Algunos de ellos Ya han dejado de lado el unicolor para hacerlo más divertido con una variedad de tonalidades.

Uno de los más usados es amarillo, celeste y fucsia que se convierten en una reunión de dinamismo y jovialidad que pueden perfectamente lucir todas a cualquier edad.

las piedras y detalles brillantes en las uñas simplemente no pueden faltar y es que nunca pasan de moda. Combinándolos con un turquesa hará que la forma de los dedos sea más tenue y encantadores.

El rojo también dice presente en una matización más fuerte, que se deja acompañar del poderoso amarillo y la armonía que regalan los colores morados y lila, destacando la virtud de la tendencia jovial.

Lo importante es que estos colores juegan con la imaginación y sobre todo que rompen con el esquema de dejarlas largas para redefinirlas de una manera distinta.

Cómo cuidar tus uñas sin un especialista

Recuerda que para mantener tus uñas con el mejor aspecto debes mantenerlas secas y limpias, pues esto evita que crezcan bacterias debajo ellas. Y otro factor importante es que el contacto prolongado con el agua puede contribuir a que se partan.

Es indispensable que para protegerlas uses guantes al lavar los platos o uses productos químicos fuertes. Usa crema humectante. Cuando uses loción para manos, frótala también en las uñas y las cutículas.

Puedes cortarlas en línea recta y luego redondear las puntas en una curva suave, incluso la aplicación de un endurecedor puede ayudarlas a fortalecer aún más.

Y para finalizar puedes empaparte de todo lo referente a la biotina, pues esta podría ayudar a fortalecer las uñas débiles o quebradizas.

Mas de este tema:

5 tips para proteger la piel de manchas y envejecimiento prematuro con el sol de este verano

Los 3 cortes de cabello más rejuvenecedores que un lifting para mujeres e 40, 50 y 60 años

Tintes modernos que favorecen a chicas de cara redonda para cambiar de look en el veran

Te recomendamos en video: