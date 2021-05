Indie nails: la tendencia de uñas más coqueta y divertida de la temporada ¿La pruebas?

Si has visto muchos diseños de uñas alocados y divertidos en redes sociales es porque las ‘indie nails’ son una de las grandes tendencias para este 2021. No es un estilo para cualquiera: requiere tener mucha personalidad y extroversión para que ellas tomen el protagonismo en tu look.

Se inspiran en el estilo que imperaba en los años 90 y ahora llegan como gran ícono de la primavera-verano, luciendo extraordinarias en uñas cortas, cualquier tono de piel, y aunque lucen juveniles, te puedes lanzar a ellas sin importar la edad.

Indie nails: las uñas de la temporada

Lámparas de lava en tus uñas

Si te preguntas qué es lo que hace falta para triunfar con esta tendencia, diríamos que la creatividad. Se inspira de cualquier fuente llena de colores y formas divertidas para trasladarlas a las manos, como este diseño de uñas que imita las lámparas de lava muy retro. La única regla es que cada dedo es diferente, al menos en color.

Rocker style

Por otro lado, si lo tuyo es más la rebeldía que las formas femeninas, puedes tomar todos los motivos que te identifiquen y plasmarlo en una misma manicura, algo inconcebible hace algunos años atrás. Animal print, ying y yang, caritas sonrientes… No hay limitaciones en este modelo de uñas.

La manicura más feliz

De hecho, si buceas en redes sociales como Pinterest, donde son una sensación y hay cientos de estilos para copiar hechos por las influencers del momento, verás que uno de los motivos más repetidos son las caritas felices. Anímate a replicarlas y verás como te sube el entusiasmo.

Esta manicura es muy favorecedora para lucir más joven.- Pinterest Prada & Pearl.

Tipo uñas francesas

Pero si las indie nails ‘tradicionales’ son demasiado para ti, puedes optar por la versión francesa en donde los motivos divertidos solo se utilizan en las puntas y el resto de la base es natural o transparente. Eso sí, va a requerir tu precisión máxima para que luzcan impecables.

También se adapta a las uñas francesas.- Pinterest Who What to Wear.

