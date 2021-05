Diseños de uñas tan naturales que no parece que llevas la manicura recién hecha

Nadie duda que los diseños de uñas son los complementos perfectos para cada look, pues las manos revelan mucho de tu edad y personalidad. Si te describes como una mujer sobria, sencilla y elegante estás de suerte porque la naturalidad es lo que está en tendencia.

Este 2021 hemos visto abundantemente bases transparentes, rosados claros, tonos nude a granel y técnicas realizadas con mucha discreción para conformar manicuras que se pueden llevar a cualquier edad o evento, versatilidad que agradecemos.

Diseños de uñas sencillas y elegantes

Uñas ombré

De los acabados que más nos gustan, hay que hacer mención especial a las de aspecto ombré. Esto se refiere a que el diseño fue ejecutado en degradado, con un sutil difuminado entre dos tonos, logrando un look bastante formal. No obstante, sencillez no es lo mismo a ser aburridas, así que puedes añadir un poco de glitter y pedrería para hacerla más glam.

Curvas y líneas

La inspiración geométrica sigue siendo una gran tendencia que se sostiene desde 2020. A favor del minimalismo, puedes pintar con pincel fino los trazos sobre tu base natural y sellar esta obra de arte con top coat transparente. Juega con los colores que más te gusten o escoge tonos que se parezcan a tu vestimenta.

Estampados

Buscar diseños de uñas naturales no significa que los motivos de la temporada queden olvidados, como las flores, que son todo un clásico cuando llega la primavera-verano. Escoge una base nude y haz tu creación con trazos finos y delicados, lucirá muy coqueto.

Las flores están en tendencia.- Pinterest.

Uñas francesas

Las francesas son un clásico de la moda que no puede faltar, pero puedes darle un toque diferente esta primavera con el acabado floral que luce muy femenino. Utiliza un esmalte mate para la base para que se vea más sobrio.

Las francesas son una gran opción para cualquier evento.- Pinterest We Heart it.

