Uñas estilo carey para ser la más elegante y coqueta de esta primavera

Si algo no le puede faltar a tu estilo para siempre ir elegante y bien presentable a cualquier lugar son diseños de uñas bien hechos pues son una declaración de tu estilo y personalidad, por eso, siempre estamos atentas a las tendencias para refrescar las ideas de la manicura y nunca fallar.

Entre tantas opciones, no hay que dejar de considerar el estilo carey, uno que se volvió furor hace tiempo atrás y que no termina de abandonar por completo los corazones de las fashionistas ya que es extremadamente versátil, sofisticado y sobrio.

Diseños de uñas estilo carey para deslumbrar en primavera

Combinadas

Las uñas carey combinan muy bien con tonos neutros.- Pinterest Luliome.

Si quieres ir más allá de los diseños de uñas carey convencionales, es importante destacar que se mezcla muy bien con tonos neutros como el negro, el beige, el blanco y el rosado, por lo que puedes intercalar el estampado con un color liso sin problemas ya que las manicuras simétricas son cuestión del pasado.

Carey en la mitad de las uñas

No obstante, te advertimos que hacerlo en casa no es muy fácil que digamos si todavía no eres muy experta en esta área. Para lograrlo, Harper’s Bazaar afirma que “hay que mezclar varias tonalidades de colores, aplicando un ocre como base y posteriormente realizando manchitas, al estilo animal print, en varios tonos de marrón y negro”.

Las bases naturales están muy de moda, aprovéchalo.-Pinterest Mujer hoy.

Lo último es sellarlo con una base transparente, así que para evitar demasiadas complicaciones puedes llevar el estilo fraccionado por la mitad y tener menos trabajo.

Francesas muy originales

Por supuesto, no puede faltar un clásico de los diseños de uñas: las francesas, que año a año se reinventan para permanecer vigentes, así que solo es cuestión de sustituir la línea blanca regular por una de carey muy coqueta.

Las francesas siguen más vigentes que nunca.- Pinterest Bloglovin’.

