Los diseños de uñas más elegantes que toda mujer debe probar después de los 30

Cuando llegamos a los 30 años nuestro estilo se transforma. Queremos combinar la elegancia con la comodidad, sin dejar de lado nuestra juventud, pero tampoco caer en los excesos. Es una etapa que permite muchas licencias, que se ven desde los outfits hasta los diseños de uñas.

En este apartado, la versatilidad es lo más solicitado. Buscamos vernos bien, pero con manicuras que duren varios días y que se adapten a cualquier ocasión. Nos gusta actualizarnos con las tendencias, eso sí, sin renunciar a nuestro estilo. Acá algunos de los modelos que cumplen con ese cometido.

Diseños de uñas elegantes para mujeres de 30 años

Nude

Las manicuras nude, rosa palo, gris claro y similares no tienen edad. Por eso, puedes llevarlas en tu década sin distinciones y siempre lucirás bien. No obstante, para no lucir aburrida puedes agregar detalles coquetos con brillantes, foil, glitter, motivos de la temporada, entre otros.

Uñas ombré

Otro de los modelos que no puedes dejar de probar son las ombré, aquellas que toman como inspiración los degradados de color en dos tonos, para fundirse en un lindo difuminado, muy coqueto y elegante. Aprovecha que estamos en primavera para meterle más atrevimiento con selecciones vibrantes.

Furor por las líneas

Entre los diseños de uñas que se han popularizado más en las redes sociales desde el año pasado están los motivos asimétricos, casi abstractos, y los lineales. Según Glamour, las curvas orgánicas son bastante versátiles y en tonos neutros hasta las puedes llevar a la oficina.

Las líneas curvas son de lo más popular en las redes sociales.- Instagram @nails_and_soul.

Uñas con doble francesa

Y como en este 2021 no nos conformamos con una sola línea para las francesas, las tendencias incorporaron una más, pero con bases transparente para no sobrecargar. Este año lo que reina es la naturalidad, por lo que se cumple muy bien eso de que menos es más.

La doble francesa luce muy chic.- Instagram @amyytran.

