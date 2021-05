Cómo hacer correctamente el dobladillo a tus jeans para lucir más alta y estilizada

Si eres bajita y sueles utilizar jeans sabrás que uno de los más grandes dolores de cabeza es tener que lidiar con el dobladillo, porque todos te quedan largos y llevarlos de esa manera es un gran error de la moda que a cualquier fashionista le haría pegar el grito al cielo.

La razón está en que eso solo acorta tu figura, por lo que doblar el ruedo se convierte en un tip útil si quieres lucir más alta, delgada y estilizada, pero, ¿cómo hacerlo? Es muy fácil fracasar en el proceso pero con ciertos tips ni siquiera tendrás que volver a visitar al sastre.

Cómo hacer el dobladillo de los jeans correctamente

Lo primero que debes saber en el proceso es que las técnicas que abundan en internet funcionan de mejor manera para jeans ajustados, rectos o que tienen pinzas, por lo que en tus modelos más flojos no durará nada en cuanto salgas de casa.

Para hacer un dobladillo y no fracasar en el intento, inicia agarrando el borde de tu pantalón por el lado de la entrepierna, que es también la parte más gruesa pues ahí se unen las dos costuras, pellízcalo y dóblalo hacia arriba pero sin excederte en cuanto a centímetros.

Después que dobles la costura, no dejes de agarrar el borde de los jeans pues debes mantenerlo ajustado para que permanezca firme al finalizar. A continuación, pliega hacia arriba nuevamente haciendo el dobladillo para sobreponerlo sobre el ruedo.

Alisa tu prenda para que no se vea arrugada y ya estarás lista para salir a la calle. Si no te sale la primera vez, no te frustres, será cuestión de práctica para que puedas derrochar glamour por donde quiera que vayas.

