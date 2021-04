Colores de cabello para pieles morenas

Destaca tu belleza llevando el color de cabello perfecto.

Cada cierto tiempo la mujer busca renovar su imagen, bien con un corte de cabello o con un cambio en su color, la idea es salir de la rutina, renovarse, refrescar su look y sentirse cómoda y bella. Sin embargo, estos cambios no deben tomarse a la ligera, la idea es que tengas muy claro lo que le conviene a tu cabello bien por el corte perfecto para los rasgos de tu cara, así como el color adecuado según la tonalidad de tu piel.

Considerar estos aspectos serán clave para verte bella, realzar tus maravillosos rasgos y atenuar aquellas características que no te gustan mucho. En esta oportunidad queremos centrar la recomendación en colores de cabello ideales para las mujeres de piel morena.

Existe una gran variedad de tonos en la piel morena, van desde el más claro hasta el más moreno y profundo. Y es que la tonalidad de la piel tiene mucha importancia a la hora de elegir el color del cabello, pues esto puede ayudarte o no a realzar tu belleza.

Por fortuna a las pieles morenas le quedan bien una amplia gama de tonalidades, incluyendo colores de moda.

Tonos fríos

Si tienes la piel morena te irán bien los colores cobre, ombré con un toque de rubio rojizo y también el castaño oscuro.

Tonos cálidos

En este caso te conviene usar una melena castaña oscura favoreciendo las facciones de sus rasgos de marco de cara.

En cuento a la descripción de los colores te presentamos estas alternativas para que tengas aún más claro el color que te conviene llevar según la tonalidad de tu piel morena.

Borgoña

El borgoña es un rojo muy particular que hará destacar el color de tu piel. Si nunca habías optado por una melena roja es un buen momento para probarla. El rojo s un color que destaca tu poder femenino, te da elegancia, seguridad y empoderamiento. El borgoña va a favorecer tu look porque contrastará con el tono de tu piel y se te verá maravilloso.

Ahora bien, si quieres dar este paso, recuerda que necesitarás cuidar tu melena luego de teñirla para que no se dañe, con productos para pelo teñido a fin de que no se modifique el color y una buena hidratación para que no se maltrate el cabello.

Chocolate

Si lo tuyo no son los rojos sino los tonos marrones o castaños un color que no falla en las morenas es el chocolate. Es un color perfecto para las mujeres modernas pero clásicas, que no les gusta experimentar mucho en los cambios. Existen varias tonalidades de chocolate, lo importante es escoger el adecuado y para esto nada mejor que un experto en coloración para que cambies el color de tu cabello sin temor a equivocarte.

El color chocolate en tu melena va a realzar el color de tus ojos dándole profundidad a tu mirada, destacando tus rasgos y haciéndote ver fresca y elegante.

Cobre

Si eres una mujer decidida, que le encanta hacer las cosas por sí sola, fuerte y contemporánea entonces puedes usar un color como el cobre. Esos sí, para optar por este color debes ponerte en manos de un experto a fin de que logres el tono perfecto para que destaquen tus rasgos y tu color de piel se vea luminosa.

Dorado

Pues sí como lo lees, el dorado es un color que se ve maravilloso en las pieles morenas. El color iluminará tu melena y esto a su vez le dará m mayor brillo a tu rostro y realzar tu personalidad a la vista de otros. Te verás radiante, llena de luz, como si el sol besara tu cabellera.

