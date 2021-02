Si hay cortes de cabello que se han disparado inesperadamente en popularidad durante el comienzo de este 2021, sin duda todos ellos involucran flequillos. Rápidamente se ha vuelto una de las tendencias de cabello más marcadas con el pasar de las semanas, es por eso que no está de más considerar optar por alguna de estas opciones.

Considerando que puede ser un estilo algo atrevido para muchas chicas, ahora que la cuarentena sigue activa es un buen momento para experimentar con esta tendencia. Así que si quieres incursionar en el mundo de los flequillos aquí te dejamos algunos hermosos ejemplos que puedes replicar para que estés al día con el mundo de la moda.

Los mejores cortes con flequillos ideales para chicas con cabello rizado Los flequillos con cabello rizado pueden darle un toque diferente a los cortes convencionales.

Cortes de cabello con flequillos, ideales para ir con las tendencias de este 2021

Corte retro

Al más puro estilo de Farrah Fawcett llega este corte de cabello con flequillos estilo cortina. Seguramente te suene su look de la icónica serie Los Ángeles de Charlie, y aprovechando que la moda retro se ha apoderado del 2021, esta es una buena oportunidad para lucir este estilo.

Según reseña el portal The Right Hairstyle, los cortes de cabello dispuestos de esta manera son, en esencia, solo intervenidos en la parte del flequillo, dejando un poco más de hebras en esos extremos centrales para recrear un look abombado. Por supuesto, el resto de los lados laterales de tu melena deben ser tratados en consonancia con esto.

En capas

Las capas también se han convertido en una de las tendencias de este 2021, aunque en menor medida. Sin embargo, como los flequillos sí se están robando todas las miradas este año, combinar estos dos conceptos es una buena opción a la hora de escoger un corte de cabello.

Tienes varias opciones para combinar ambas facciones pero las más recomendadas son los cortes con capas en general, tanto el flequillo como el resto del cabello; o simplemente enfocarse en la parte frontal/lateral como podemos ver en este ejemplo. Por lo general, este estilo suele verse mejor con el cabello largo.

Flequillos que rejuvenecen el look de las mujeres de 40 Refresca tu imagen y luce maravillosa con el flequillo adecuado.

Lobs con flequillos

Los cortes de cabello estilo lob (o bob largo) siempre estarán de moda. Desde el año pasado hasta este 2021 se han vuelto tendencia, básicamente por el aspecto estilizado y lo fácil que es recrearlo en casa. Sin embargo, si sientes que ya estás aburrida del mismo patrón, juega un poco con los flequillos y atrévete con un estilo despeinado para darle un toque disparejo que rompa un poco con la monotonía.

Flequillos ondulados

El cabello fino no es una razón para decirle no a los flequillos. Algunos estilistas usan este tipo de flecos para hacer que el cabello fino parezca más grueso, ya que el volumen del puede dar textura a tus delgados mechones. Si no estás convencida, entonces échale un vistazo a la publicación que te dejamos como ejemplo.

Dicho esto, básicamente todos los cortes de cabello que involucren unas hebras largas pueden combinar muy bien con los flequillos dispuestos de esta manera tan ondulada y peculiar.

Pixie alborotado

Como lo notamos con el lob, los cortes de cabello muy cortos también pueden verse bien con flequillos, contrario a la opinión popular. El truco en este caso está en desordenar un poco las cosas y no dejar que tu pixie se vea tan liso, agregando un poco de mechones alborotados en ciertas partes de tu melena.

En consecuencia, cualquiera de los flequillos que escojas para acompañar este look deben ir dispuestos de la misma manera alborotada para que sigan con la misma línea. El resultado es un corte de cabello con mucho carácter y muy a la moda con las tendencias de este 2021.

Más de este tema:

Estos son los 3 mejores flequillos para cara redonda

Si quieres cambiar de look sin cortar tu cabello estos 6 flequillos pueden ser tu solución

Cortes de cabello cortos que rejuvenecen y que serán tendencia este 2021

Te recomendamos en video