Cómo abrazar las marcas que el acné dejó en tu cuerpo y amarlas

Hace algunos días compartimos en Instagram una publicación sobre las marcas de acné y cómo a veces las redes sociales nos "engañan" al mostrar a mujeres con pieles perfectas que muchas veces no tienen nada qué ver con la forma en la que la mayoría luce.

Seamos honestas, en redes sociales solemos mostrar, la mayor parte del tiempo, una cara "perfecta" y para lograrlo usamos filtros. No solo lo hacemos nosotros, las celebridades también y la mayoría de las publicaciones vemos pasaron previamente por un filtro que nos "embellece".

Para muchas mujeres las marcas de acné son una realidad, ya sea por problemas hormonales o enfermedades en la piel, algunas de nosotras tenemos ciertas imperfecciones que son parte de nuestro rostro o cuerpo, no hay fórmula para aprender a amarlas, pero sí para abrazarlas.

Una de nuestras seguidoras escribió: "Es cierto, ninguna, ninguna piel es perfecta, con el paso de los años empezamos a querer nuestras imperfecciones, que todos tenemos".

Acepta que son parte de ti

Quizá este es uno de los retos más obvios, pero más grandes que tenemos. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo usé mucho maquillaje pues no me gustaba cómo lucía mi piel sin éste, una de las cosas que me ayudó a aceptar que tenía algunas imperfecciones fue mejorar mi rutina de cuidado y comprometerme con ella.

Las marcas que el acné o el Sol dejan no van a desaparecer por arte de magia, son parte de tu piel, si bien puedes disimularlas, estarán ahí, son parte importante de ti.

Cuida tu piel de las marcas de acné

Dermatólogos de Clínica Mayo señalan que las cicatrices son difíciles de eliminar, aunque haya muchos métodos en el mercado y ninguno es mejor que otro, la combinación de cuidados puede mejorar la apariencia de tu piel y hacerte sentir mejor. Hay que aceptarlo cuidarnos y vernos bonitas para nosotras mismas, también es un acto de amor propio.

Tener una rutina de cuidado adecuada no es sinónimo de invertir miles de pesos, hay cosas clave dentro de tu rutina como lavar tu cara en las noches y desmaquillarte, pueden hacer la diferencia en el espejo.

Identifica tus marcas de acné

Marcas como Eucerin señalan que lo primero, antes de elegir cualquier tratamiento, es necesario identificar qué tipo de marcas tenemos pues eso te ayudará a elegir las cremas adecuadas que le vayan a tu piel y con las que conserves la hidratación, eso contribuirá a que tu rutina de belleza sea ideal para ti.

Cicatrices atróficas: son las que se ven "hundidas", comúnmente son como pequeños hoyos en la piel, se producen cuando el acné se cura y se produce una cantidad pequeña de tejido de unión, de ahí que tome esa forma.

Cicatrices hipertróficas: se pueden reconocer por una elevación de la piel. Donde antes había una imperfección inflamada, la piel produce un tejido "inferior".

Estos dos tipos son los más comunes por los que debes acudir con un especialista para que te hable de cuáles podrían ser los tratamientos que te ayudarán a que tu piel se vea saludable y tú te sientas feliz.

No te compares

Cada mujer es diferente, cada una muestra en redes lo que quiere, y comparar cómo luces y cómo se ven las influencers no es justo para ti. Para muchas de nosotras comprar productos para la piel requiere cierto esfuerzo económico y no siempre estamos dispuestas a invertir mucho en este rubro.

Cuida tu piel, límpiala, aprende a quererla pues es gracias al órgano más grande de nuestro cuerpo que podemos percibir el mundo y a sentir a los que amamos.

