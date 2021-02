Si descubres que tu perfume se ha desvanecido a la hora del almuerzo o simplemente la fragancia se difumina muy rápido en tu piel, ha llegado la hora de tomar acción. Y ya que no hay nada más impactante y agradable que entrar en una habitación y dejar a todos los presentes embelesados con tu aroma, estos consejos ayudarán a que la esencia dure todo el día, sin necesidad de rociar una botella entera.

Como explica una de las gurús de la belleza, Joanne Dodds, “nos gusta oler bien todo el día, pero a veces puede parecer que el perfume ha desaparecido en el momento en que toca la piel. Se trata de saber dónde y cómo aplicar la fragancia y cómo almacenarla para que conserve su calidad. Si sabes cómo aprovechar al máximo tu perfume, tampoco desperdiciarás tanto".

Así puedes hacer que tu perfume dure más tiempo en tu piel

Agrega vaselina en los puntos de pulso

Algo tan sencillo como aplicar vaselina en los puntos de pulso puede ser increíblemente efectivo para que tu perfume dure más tiempo en tu piel. Esta crema proporcionará una base que mantendrá la fragancia por más tiempo.

Según reseña el portal Marie Claire, los puntos de pulso son áreas como la parte interior de los codos, la nuca, las muñecas y la parte posterior de las rodillas, ya que reaccionan con las fluctuaciones naturales de la temperatura corporal y, a su vez, emiten su aroma a lo largo del día.

Rocía perfume en tu cepillo para el cabello

El alcohol en el perfume puede secar tu cabello, así que no lo apliques directamente. En su lugar, rocía ligeramente tu cepillo para peinar con él o compra una fragancia que esté diseñada específicamente para cuidar de tu hermosa cabellera. Una fuente de fragancia adicional hará que tu esencia se sienta por más tiempo.

No lo guardes en el baño

La humedad lo descompondrá y debilitará la fragancia, así que es mejor que lo guardes lejos de cualquier fuente de agua. Es mejor que lo tengas guardado en tu cómoda o en algún sitio que sea hermético. Un perfume “descompuesto” no durará nada de tiempo en tu piel.

Hidratación

A veces solo necesitas que tu piel esté bien hidratada para que la fragancia de tu perfume pueda durar algo más de tiempo. Para eso, aplica una loción hidratante sin olor antes de rociarlo.

Busca el momento adecuado

La piel húmeda retendrá el aroma, pero si te vistes inmediatamente después, no servirá de nada ya que toda la fragancia se esfumará. Es mejor esperar unos minutos a que se seque el perfume, de modo que tu ropa no lo absorba. Recuerda que la piel ayuda a que se conserve más el olor, no la tela.

No te frotes las muñecas

Si bien las muñecas son un punto de pulso donde debes agregar algo de perfume, la fricción hará que las notas altas de la fragancia se desvanezcan más rápido y por ende el aroma se esfume más rápido de tu piel.

Conoce la fórmula

Todo lo que tenga la etiqueta de spray corporal, agua de colonia o eau de toilette tiene una baja concentración de aceites aromáticos y un aroma más sutil. Aquellos que tengan escrito eau de parfum y extrait de parfum son mucho más duraderos.

Llevar bastoncillos de algodón

Si quieres estar retocando tu perfume al igual que como lo haces con tu maquillaje, lo ideal es llevar un poco de él contigo, pero puede ser muy pesado cargar con la botella en tu bolso. En su lugar, lleva algunos bastoncillos de algodón empapados con tu fragancia para retoques durante todo el día.

Guarda la caja

El perfume debe almacenarse lejos de la luz del día, ya que degrada el aceite y descompone la fragancia. Si aún deseas exhibirlos, guárdalos en las bonitas cajas en las que venían.

