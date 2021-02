5 peinados ideales para el teletrabajo súper fáciles y que tienes que probar

Cada vez son más las mujeres que laboramos desde casa a través de Internet. No solo el confinamiento por la pandemia, sino por el avance de las tecnologías. Pero esto no tiene por qué afectar tu glamour. Te mostramos 5 peinados ideales para el trabajo que te encantarán.

Saber que estamos en el hogar puede hacer que no nos sintamos motivadas a arreglarnos. No obstante, las recomendaciones son cumplir con una agenda en la que no puede faltar nuestra presentación y la forma en que llevemos el cabello es parte imprescindible en nuestra agenda de belleza.

Peinados ideales para el teletrabajo

Pensar en cómo hacer para arreglar nuestro pelo, sin dejar de sentirnos cómodas es todo un reto. Prueba estos looks súper sencillos que te harán lucir espectacular sin mucha preocupación.

1.- Coleta alta

Este look clásico que nos ayuda a lucir impecables rápidamente. Se ha vuelto tendencia en la moda actual y es uno de los peinados ideales para el teletrabajo.

Solo tienes que peinar todo tu cabello hacia arriba y hacerte una cola alta. Las celebridades están apostando por este estilo y tú también lo puede aplicar para tu rutina laboral.

Coleta alta - Foto: fashion.hola.com

2.- Coleta burbuja

Otro de los peinados ideales para el trabajo es esta elegante coleta de burbuja. Te hace ver elegante y sencilla a la vez.

Los expertos en belleza aseguran que se trata de una versión más ‘chic’ de la coleta alta. También resulta fácil de hacer.

Hazte una coleta alta y el resto del cabello lo divides con ligas y haz gajos o burbujas. La idea es que simulen círculos, lo que le da el particular nombre ‘coleta bubble’ o ‘coleta búbuja’.

Coleta burbuja - Foto: fashion.hola.com

3.- Moño con pinzas XL

Si eres una mujer muy práctica y a la vez quieres lucir con estilo, puedes emplear como uno de los peinados ideales para el teletrabajo el ‘Moño pizas XL”.

Tan solo tienes que conseguir estas pinzas y recoger tu pelo con ellas y dejar que el accesorio se encargue de tu look. Lo único que debes hacer es un retorcido y sostenerlo con las pinzas. Este peinado también luce súper ‘chic’ si dejas unos flecos sueltos que terminen de adornar tu rostro.

Moño con pinzas XL - Foto: fashion.hola.com

4.- Moños dobles

Danan Paola es una de las artistas que más ha marcado tendencia. No solo ha llevado las coletas burbujas, sino que también nos ha dado clases de practicidad con el peinado de moños dobles. Solo que ella tiende a hacerlos con parte del cabello delantero y dejar se suelto el de atrás

No tienes que preocuparte por la forma de tu cara o tipo de pelo, porque este look es perfecto para todas. Se trata de uno de los peinados ideales para el teletrabajo más divertidos.

Moños dobles - Foto: fashion.hola.com

Puedes llevarlos altos o bajos. La altura puede ir con el estilo que más vaya contigo.

También puedes hacer los moños dobles muy pulidos, que son llamados ‘messy’. Esto depende del tiempo y el entusiasmo que tengas para peinarte. Recuerda que lo que buscamos es practicidad y sencillez.

5.- Dos trenzas

Este es otro peinado clásico que podemos hacernos para comenzar nuestro teletrabajo. Es un estilo que va con toca clase de cabello y puedes adornarlo con los accesorios que desees o con los que más sientes que te luzcan.

Dos trenzas - Foto: fashion.hola.com

Como premio añadido, además ser sencillo y rápido para la mujer de hoy, cuando lo sueltes tu melena quedará con un hermoso acabado de ondas suaves que de seguro te favorecerá.

