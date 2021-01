Uñas cortas: los diseños más chic y fáciles de hacer para derrochar elegancia en el 2021

Las uñas cortas son hermosas y elegantes y le puedes sacar mucho provecho para complementar tu outfit con diseños muy chic.

Estos diseños son hermosos y sencillos, y lo mejor es que combinarán con cualquier look que lleves, así que no hay excusa para no probarlos.

Diseños chic para uñas cortas

Uñas de colores

Un hermoso y sencillo diseño para tus uñas cortas es llevarlas en diferentes colores en una base nude.

Solo debes hacer unas franjas en diagonal a los lados de las uñas y deja el centro al natural para que se vea hermoso y de la forma más sencillo.

Cada franja debe ir de un tono diferente, y si lo deseas aplica una capa de brillo, o también puedes dejarlo así y se verá hermoso.

Puedes llevar unas uñas de colores en una base nude a la perfección - Pinterest

Diseño de estrellas

Otro diseño chic y delicado es llevar unas estrellas en tus uñas en una base en tono nude, se verá espectacular.

Aplica una base nude y luego haz dos estrellas, pequeñas o más grandes, dependiendo de lo que quieras, y cada una en un tono diferente, y por último aplica una capa de brillo para realzar tu elegancia y listo.

También puedes llevar un diseño de estrellas muy chic y delicado en tus uñas cortas - Pinterest

Uñas blancas y negras

No hay nada más elegante que llevar una manicura en blanco y negro, además que combina con todo, y te hará destacar con tus uñas cortas.

Puedes pintar tres de tus uñas en blanco, y en dos haz un diseño de líneas blancas y negras al estilo cebra, y por último aplica una capa de brillo, se verá espectacular y muy delicado.

Otro diseño hermoso y fácil es llevar tus uñas en tono blanco y en algunas de las uñas haz unas rayas en negro para un estilo de cebra espectacular - Pinterest

Diseño de puntos

También puedes llevar un hermoso y delicado diseño de puntos en tus uñas cortas, solo debes elegir el tono que desees en la base.

Puede ser un rosa pastel o nude, y haz puntos en todas las uñas en blanco o en negro, dependiendo de lo que desees, de cualquier manera quedará muy bien y combinará con cualquier look.

También puedes llevar un diseño de puntos en tus uñas cortas para realzar tu estilo y elegancia - Pinterest

Uñas pasteles

Las uñas en tonos pasteles nunca pasan de moda y lucen de maravilla en aquellas que son cortas y se verán muy chic.

Pinta cada uña en un tono pastel diferente como rosa, celeste, verde, morado y amarillo, y aplica brillo para que se vea muy elegante y hermoso.

Las uñas en tonos pasteles nunca pasan de moda y van muy bien en las que son cortas - Pinterest

Uñas brillantes con calcomanías

Un diseño hermoso y muy chic para uñas cortas es aplicar una base de esmalte brillante ya sea rosa, dorado o plateado y colocar algunas calcomanías encima.

Puedes llevar algunas calcomanías de luna, sol, estrellas, ojo turco, todas en negro, para que se vea hermoso y resalte.

Otra opción hermosa y chic es llevar tus uñas con unas calcomanías de luna, ojo turco, estrellas y sol, en una base de esmalte con brillos - Pinterest

Cualquiera de los diseños que decidas probar son hermosos, delicados y fáciles de copiar así que no hay excusas para derrochar elegancia y estilo este 2021.

