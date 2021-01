Descubre cómo hidratar tu piel seca de manera segura, según los dermatólogos

Una preocupación constante durante las temporadas frías es cómo tratar la piel seca y escamosa. La lucha es real, pero los dermatólogos y facialistas tienen algunos consejos sobre cómo hidratar las zonas afectadas para que tu cutis se mantenga saludable hasta la primavera. Afortunadamente, todo lo que necesitas son algunos productos que seguramente ya tienes o que puedes conseguir de manera económica.

En el invierno, las temperaturas extremas y los niveles bajos de humedad pueden hacer que la piel seca vaya expandiéndose por tu rostro, lo que impacta en cómo se ve y se siente tu cutis. "El aire frío cierra los poros, reduce la producción de grasa y reduce la circulación", dice el dermatólogo Corey Hartman.

Dado el hecho de que estamos a mediados de enero y en ciertas zonas las temperaturas solo están bajando, esto requiere una atención especial a tu rutina de belleza para evitar problemas molestos. Pero no te preocupes, algunos dermatólogos expertos revelan algunas formas de hidratar la piel seca.

Aplica humectante sobre la piel húmeda

Cuando te apliques la crema hidratante, ya sea en tu cuerpo o en tu rostro, asegúrate de hacerlo después de salir de la ducha o de lavarte la cara y antes de que tu piel se seque por completo. "La aplicación debe ocurrir dentro de los tres minutos posteriores al baño o la ducha", dice Hartman. "Este método asegura que la crema hidratante proporcione una barrera sellada que atrape la hidratación en la piel antes de que tenga la oportunidad de evaporarse".

Tome duchas más cortas y frías

Suena aterrador, pero una ducha más fría (o al menos tibia) marcará una gran diferencia en el tratamiento de la piel seca. "Si bien el agua caliente se siente increíble, provoca más sequedad en la piel", dice Hartman, quien también recomienda hacer las duchas más cortas. Consejo profesional: "Usa menos jabón y trata de ‘atacar’ solo los puntos donde ocurre la sudoración más intensa", dice.

Sumérgete en un baño de avena

Según reseña el portal Skin Drop, un famoso truco de belleza casero es sumergirse en un baño de avena. Esto será algo que marque la diferencia al momento de hidratar tu piel seca, ya que este ingrediente básico de la despensa es conocido por estar lleno de vitaminas y por calmar la inflamación. "Puedes mezclar una taza de avena en un molinillo de café o en una licuadora y verterla en tu bañera", dice Heather Nicole, esteticista.

Por otro lado, la experta comenta que si no tienes bañera, lo que puedes hacer esta darle un tratamiento a tu rostro, refrescándolo con un poco de agua mezclada con el polvo de avena para gozar de los mismo beneficios. Solo toma la mezcla y restriégala por tu cara delicadamente para hidratar tu piel seca.

Mascarillas faciales cada semana

Una mascarilla facial puede ofrecer un impulso concentrado de hidratación a tu piel seca. La dermatóloga Vanessa Coppola dice que busques las que tengan propiedades hidratantes. "Los ingredientes clave que hay que buscar son aquellos que atraen agua a la piel, como ácido hialurónico, ceramidas, vitamina C, glicerina y aceite de almendras, por ejemplo". En cuanto a qué tan seguido debes aplicarlas, los dermatólogos expertos coinciden en que se haga de una a dos veces por semana.

Hay muchísimas cremas y además remedios caseros y mascarillas para aplicarte en casa, que, junto a beber mucha agua y una dieta equilibrada, ayudan a hidratar una piel seca.

Mantente hidratada

Puede sonar obvio pero no está de más recomendarlo. Mantener suficiente agua en tu sistema es crucial para mantener la piel suave. "Como todos tus otros órganos, la piel está compuesta principalmente de agua", dice Nicole. "Si no estás hidratada, tus órganos no pueden funcionar correctamente. Con la piel, esto se traduce en sequedad y descamación". Ella recomienda beber la mitad de tu peso corporal en onzas de agua al día, aunque también cuentan otras bebidas hidratantes como el té y el agua de coco.

