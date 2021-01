10 cortes perfectos para mujeres que no saben peinarse

Si quieres lucir hermosa, pero no tienes idea de qué hacer con tu cabello, este artículo es para ti. Tu problema puede resolverse con un corte adecuado y te mostramos 10 tipos para mujeres que no saben peinarse.

No tendrás que preocuparte más por tu melena. No es fácil elegir el vestuario, maquillarnos y a la vez pensar en qué hacer con nuestro cabello. Puedes elegir entre los siguientes look y decirle adiós a esa preocupación.

Cortes perfectos para mujeres que no saben peinarse

1.- Shag

Este es un corte perfecto si eres una de las mujeres que no saben peinarse. Se trata de un tipo de look en capas con estilo bob. Estuvo muy de moda en la década de los 70 y ha vuelto a estar a la altura de las tendencias.

Basta con acomodar tu cabello con los dedos bastará, sin necesidad de peina, pues en este corte el volumen es lo que hace este corte tan peculiar.

Shag - Pinterest

2.- Capas con puntas disparejas

Este corte es de capas discretas y puntas disparejas. Es decir, unas más largas que otra. Es un look despeinado con el que no tendrás necesidad de peinarte. Lo único que debes hacer es esperar a que seque luego de bañarte y estarás lista.

Capas con puntas disparejas - Agencias

3.- Recto a la altura de los hombros

Se trata de un corte ideal para mujeres que no saben peinarse porque no tendrás mucho problema en arréglalo debido a que no es muy largo. Solo necesitarás una cepillada y un poco de crema para peinar.

Recto a la altura de los hombros. - Agencias

4.- Pixie

El pixie definitivamente es un estilo que nunca pasa de moda. Ideales para que las mujeres modernas y sofisticada lleven pelo sin más preocupación que tal vez un poco de cera moldeadora que aplicas con los dedos y quedaste lista.

Pixie - Pinterest

5.- Pixie con capas ultra largas

Si te gusta el pixie, pero no quieres un corte tan arriesgado, este estilo es para ti. Se trata de una combinación entre bob y pixie.

Te verás espléndida y además es muy sencillo de acomodar hacia los lados. En tan solo dos minutos estarás lista para comerte el mundo.

Pixie con capas ultra largas. - Agencias

6.- Tomboy

Este es uno de los 10 cortes de cabello ideal para mujeres que no saben mucho peinarse y tampoco tienen tiempo de hacerlo. Es sencillo y sexi a la vez. Solo tienes que acomodarlo con un poco de crema o cera.

Tomboy. - Pinterest

7.- Seventies

Este corte se trata de muchas capas con fleco. Está inspirado en los 70 y de allí viene su nombre. Fue una época r la que menos se peinaban las mujeres. Es un estilo ideal para mujeres que no saben peinarse. Puedes llevarlo corto o largo y de cualquier forma te verás súper chic.

Seventies. - Agencias

8.- Bob largo

Se trata de un corte que está en tendencia y funciona tanto para cabellos ondulados como para melenas lacias. A lo máximo que llega es a dos capas y solo con esto le da volumen al pelo. No tendrás peinarlo mucho, únicamente cepilla tu cabello.

Bob largo. - Pinterest

9.- Effortless

Es un estilo también muy fácil de acomodar y va con cualquier tipo de pelo, así lo tengas lo tengas ondulado, liso o quebrado. Da una impresión de glamur y no tendrás que preocuparte mucho por arreglarlo.

Mujeres que no saben peinarse. - Pinterest

10.- Capas invisibles

Es un estilo muy sencillo y generalmente va a la altura de los hombres o un poco más corto. Como su nombre lo indica las capas son en gran medida discretas. La idea es que el cabello no se vea tan parejo.

Capas invisibles - Pinterest

