Los leggins estampados regresarán en la primavera y así deberás combinarlos con elegancia

Una de las cantantes que nunca tiene miedo a atreverse con la moda es Jennifer Lopez, quien ha sido una de las principales impulsoras del estilo sporty chic, siempre ataviada de leggins estampados con prendas casuales y por unas buenas razones.

Más allá de que su figura la favorece y es fanática de hacer actividad física, es una tendencia que desde hace años resucita cada primavera-verano, rejuvenece a cualquiera que porte este estilo y son muy cómodos para llevarlos en la cotidianidad.

Jennifer Lopez con leggins estampados. - Pinterest