Looks que certifican que el camel es el color que más le favorece a las mujeres de 40

Si crees que el color camel es aburrido, es porque todavía no has visto todo lo que puede hacer por ti en tus looks para la cotidianidad o en eventos en los que quieres ser el centro de la atención.

Se cuela entre las tendencias todos los años a partir del otoño, pero en realidad, es una tonalidad super versátil que fácilmente puede estar de enero hasta diciembre al lado de mujeres de cualquier edad, especialmente, si superan los 40 años.

Looks para inspirarnos a vestir de camel

Como es de suponer, su nombre proviene del animal, inspirado en el pelaje de los camellos y los paisajes desérticos que lo vuelve un color básico, neutro y quizás, sin mucho atractivo como para armar todo un vestuario en torno a él para algunas.

Un total look en camel puede verse sobrio y elegante. - Pinterest

En realidad, se pueden crear atuendos muy cool con prendas de este tipo las cuales a la larga se transforman en una gran y duradera inversión que trasciende los años.

Combinan con todo, resultan sofisticadas y dan un aire chic mezclado con discreción, todo lo que una mujer madura y amante de la moda puede desear en sus looks.

Blazer

Si no tienes una chaqueta camel, te falta un pilar fundamental dentro de tu armario. Este tipo de blazers resulta muy elegante para outfits laborales y en este 2021 apuntan a permanecer en un estilo más oversize.

Blazer o gabardina, como sea, debes tenerlo en tu armario. - Pinterest

Según Vogue, el estilo masculino e incluso las hombreras anchas seguirán siendo una inspiración a lo largo de todo el año, las cuales pueden combinarse con cinturones para definir la silueta.

De igual manera, las puedes probar fuera de la oficina con jeans, sneakers y tops de forma más casual e incluso, durante los calurosos días del verano cuando salgas con shorts y no quieras mostrar piel de más. Serán muy útiles.

Pantalón ancho

De igual manera, toda mujer debe tener en su armario un pantalón ancho (o varios) que disminuya la cintura, alargue las piernas y luzca chic, como lo hace por ejemplo, un palazzo camel.

No creerás todo el provecho que le puedes sacar a tus pantalones camel. - Pinterest

Las siluetas holgadas están muy vigentes y esta es una pieza a la que también es muy fácil sacarle provecho, bien sea con blusas románticas blancas, en mix con suéteres gris o con un body negro.

Es decir, se alinea bien con otros básicos de la moda así que no hay que hacer muchos esfuerzos para armar un atuendo ganador.

Camisa

Si la camisa blanca no fuese tan icónica en sí misma, quizás hablaríamos de la camel como la opción absoluta porque luce igual de sobria y va perfecta con cualquier tono de piel.

Una gran alternativa para variar la camisa blanca es la de color camel. - Pinterest

Pese a que no muchas se atrevan a hacerlo, puede ser fundamental para armar un total look beige de pies a cabeza, o por otro lado, darle un toque de formalismo a un atuendo con jeans.

Su aire masculino es lo que atrae a las rebeldes para lucir como unas 'lady boss', mientras que en telas más sexis tipo la seda o el satén se imponen como apuestas válidas para citas románticas o nocturnas.

Texturas

Ni hablar de lo seductor que resulta el camel en texturas como el cuero o el vinipiel en cualquier tipo de prendas, desde shorts, faldas o gabardinas.

En cuero se ve más seductor y sofisticado que en cualquier otra presentación. - Pinterest

Como sea, puedes combinarlo con el negro, azul, rosa, fucsia, naranja, rojo, amarillo, verde neón o morado que son los que mejor le hacen contraste.

Los accesorios en esta tonalidad se ven exquisitos, así que no dudes en apostar por él en calzados, cinturones o bolsos pues te servirán con todo.

Más de este tema:

Estos looks demuestran que todas debemos lucir pantalones culottes este año

Los looks con jeans acampanados que te inspirarán a vestirlos a los 40 para lucir cuerpazo

Así se llevarán los pantalones con aberturas laterales de forma chic y elegante este 2021

Te recomendamos en video: