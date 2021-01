5 prendas que debes tener cuando empiezas a trabajar

Existen muchas posibilidades para crear un outfit al momento de ir al trabajo. Aunque las prendas siempre deben ser formales, puedes agregar un toque de creatividad con la combinación de colores y estilos, sin perder la seriedad. Si aún no tienes listo tu outfit para la oficina, a continuación te damos algunas ideas para que puedas combinar tu ropa en un look casual súper cómodo y serio a la vez, con que podrás pasar fácilmente del trabajo a una salida con amigos. A continuación te decimos cuáles son las mezclas que no pueden fallar para sentirte segura y cómoda sin dejar de lucir profesional.

Prendas que debes de tener para ir a la oficina

Pantalones rectos

Los pantalones rectos son ajustados en la cintura y rectos en las piernas, lo que significa que nos dan mayor movilidad que los 'skinny'. Además de que por dibujar una línea recta hacen que las piernas parezcan más largas. Lo mejor es que por usarse con el tiro alto, no tienes que preocuparte por mostrar tu abdomen y puedes combinarlo con tops cortos. Otra ventaja de esta tendencia es que puedes llevarla a la oficina o en una salida con amigas. Para trabajar, basta con combinarlos con una blusa, tacones y un blazer y para un look casual puedes usar un crop top y tenis.

Falda de lápiz

La falda lápiz es una de las más elegantes y favorecedoras para todo tipo de cuerpo, ya que acentúa las curvas naturales y crea un efecto de reloj de arena. Esta temporada puedes darle un giro a tu estilo eligiendo un diseño estampado y llamativo.

Blazer

La combinación tenis y jeans es un clásico que no puede fallar, sin embargo si quieres lucir más arreglada, puedes llevar un blazer o un abrigo estampado sobre tu look, acompañarlo de tu bolsa preferida y accesorios. Este es un look ideal para un atuendo formal casual, que además puede pasar de día a noche sin esfuerzo.

Vestido midi

Esta era una de los looks preferidos de Marilyn Monroe, es por eso que no nos sorprende que esta prenda se haya convertido en un clásico de la moda que ha sido reinterpretado miles de veces por diferentes diseñadores y que se mantenga hasta ahora como un sinónimo de sofisticación y buen gusto. A diferencia del mini vestido, el mini llega justo por debajo de la rodilla, por lo que es perfecto para cualquier edad y ocasión.

Camisa blanca

Una camisa blanca es un complemento básico que no puede faltar en el guardarropa. Esto se debe a que es una prenda tan versátil que puede ser empleada en looks casuales y formales por igual con tan sólo cambiar los accesorios y la forma en que se lleva. Y es que puede combinarse con una falda larga para un evento formal, o con jeans para un look más casual. La única regla al momento de usarla, es que siempre debe lucir limpia y sin arrugas para lograr el efecto de pulcritud en cada atuendo. A continuación te enseñamos cómo usar una camisa de formas diferentes para cada ocasión.

