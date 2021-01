Errores que cometes al lavarte la cara y de los que te arrepentirás a los 30

Lavarte la cara puede parecer tan ordinario y fácil que a veces es un paso de nuestra rutina de belleza que ignoramos. Si tu piel se siente opaca y sin vida, es posible que lo hayas estado haciendo mal. Existen algunos hábitos que pueden perjudicar la salud y apariencia de nuestra piel sin que nos demos cuenta e incluso acelerar el proceso de envejecimiento. A continuación te decimos cuáles son las cosas que debes evitar para tener un rostro limpio y saludable todos los días.

Si en los últimos meses has notado un aumento de brotes de acné en tu piel, es posible que se deba a la forma en que has estado lavando tu cara, ya que con el uso de cubrebocas, el sudor y el maquillaje pueden hacer que la piel sufra cambios si no se mantiene limpia de la manera correcta.

Cosas que debes evitar al lavarte la cara para cuidar la salud de tu piel

Usar el limpiador equivocado

Usar el producto adecuado para tu tipo de piel, ya sea seca, grasa, sensible o normal, puede hacer la diferencia entre un rostro terso y uno con piel irritada. El limpiador facial ideal debe quitar los restos de maquillaje pero no debe quitar el aceite natural de la piel, ya que esto puede causar resequedad e incluso brotes de acné.

La técnica correcta

No es suficiente mojar tu rostro y aplicar jabón, la forma en que se aplican los productos también influye en como estos reaccionan. Si usas un gel o espuma para lavar tu cara, entonces debes mojar tu piel primero, usa las puntas de tus dedos para masajear suavemente sin tallar, por último enjuaga tu rostro.

Usar agua caliente

Aunque es muy tentador usar agua caliente, especialmente en los días de invierno, esto puede ser dañino para la piel. El agua caliente hace que la piel se reseque, lo que a su vez hace que las glándulas de la piel produzcan mayor cantidad de aceites para compensar.

Usar una toalla para secar

La mayoría de las toallas son demasiado agresivas para tu rostro, especialmente si los frotas contra la piel. Además es una forma en la cual las bacterias pueden entrar en la piel y provocar brotes de acné. Si vas a usar una, procura secar con toques en lugar de frotar y lávalo constantemente.

No hidratarla después de lavar

Si después de lavarla sientes tu piel demasiado tensa es posible que te haga falta un hidratante. Al aplicar el hidratante justo después de haber lavado tu cara, obtienes los beneficios del producto y te aseguras de que dure por más tiempo.

