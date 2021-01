Cortes de cabello mediano que no son el clásico bob

El bob es uno de los cortes de cabello que se han apoderado de las tendencias durante los últimos meses. Sin embargo en 2021 es momento de decirle adiós y experimentar con otros cortes de cabello mediano que pueden favorecer a tu tipo de rostro.

Si estás buscando un nuevo look para recibir los primeros meses del año luciendo completamente renovada, debes conocer los nuevos estilos que serán tendencia y te ayudarán a sacarle provecho a la textura de tu cabello con la técnica adecuada para brindarle movimiento y perfilar tus rasgos. No importa si estás buscando un look más profesional o más moderno, ya que las tendencias de esta temporada traen consigo diversas técnicas que pueden adaptarse a la personalidad y rasgos físicos de cada una.

Cortes de cabello mediano

Capas con volumen

Si prefieres el cabello a la altura de los hombros, crea capas de medios a largos. Así agregarás movimiento y textura a tu cabello sin crear más volumen a los lados de las mejillas. Si lo deseas puedes acompañar tu corte de un flequillo de lado o dejar su largo normal y acompañarlo de un efecto de color.

Así agregarás movimiento y textura a tu cabello sin crear más volumen a los lados de las mejillas. - Pinterest

Corte de cabello desvanecido

Los estilos que serán tendencia durante los próximos meses. Este tipo de corte es ideal para el cabello fino, ya que aporta volumen al cabello y enmarca el rostro. De esta manera se obtiene la ilusión de cabello más abundante Además de cambiar tu look sin afectar su largo conseguirás una apariencia más juvenil y fresca.

Este tipo de corte es ideal para el cabello fino, ya que aporta volumen al cabello y enmarca el rostro. - Pinterest

Capas largas con fleco

Este corte es ideal para las mujeres que buscan mantener su largo aportando un poco de movimiento a su cabello. Si vas a peinarlo, recuerda elegir los estilos más naturales y suaves, ya que las ondas marcadas se reservan para los eventos de noche. El fleco de cortina es ideal para enmarcar el rostro, se lleva ligeramente más corto del centro y más largo de los lados. Este tipo de fleco se alarga hacia los lados creando un efecto de "cortina" que enmarca el rostro.

Este fleco es ideal para enmarcar el rostro, se lleva ligeramente más corto del centro y más largo de los lados. - Pinterest

Long midi

El cabello 'long midi' rebasa la altura de los hombros, pero sin llegar al pecho. Es muy cómodo e ideal para las chicas de cabello corto que ahora quieren llevar una melena larga, ya que puede dejarse crecer realizando despuntes que solo quiten la parte maltratada. Puede llevarse en capas degrafiladas para darle mayor textura o completamente recto para un estilo moderno.

Es muy cómodo e ideal para las chicas de cabello corto que ahora quieren llevar una melena larga. - Pinterest

Recto

Los cortes rectos son ideales para las chicas con cabello por debajo del hombro que no desean agregar volumen a su cabello. Este sencillo estilo es perfecto para el cabello muy lacio, ya que no creará ondas a los lados de las mejillas. Lo mejor, es que puedes recogerlo fácilmente en diferentes peinados sin tener que preocuparte por los mechones pequeños.

Los cortes rectos son ideales para las chicas con cabello por debajo del hombro que no desean agregar volumen a su cabello. - Pinterest

Lob

Este corte se caracteriza por ser ligeramente más largo que el 'Bob'. Es decir que llega por encima de los hombros, lo que aporta un efecto de alargamiento. Este corte aporta una apariencia moderna que revive el cabello y cambia por completo su apariencia sin necesidad de cambiar su color. Para los rostros redondos, se recomienda peinarlo con una raya de lado para una apariencia de cara ovalada.

Es decir que llega por encima de los hombros, lo que aporta un efecto de alargamiento. - Instagram @mrskiwie5

