Cómo cuidar el cabello rojizo

Las mujeres de cabello rojo tienen una personalidad muy particular, son alegres, decididas y con una autoestima bien fuerte, son atrevidas y les encanta llamar la atención. Bien porque naciste con el cabello rojizo o porque amas este color y lo llevas en tu cabello debes cuidarlo muy bien para que luzca sano, pero que dure el color y para que te sientas aún más hermosa y cómoda. Definitivamente la clave para tener un cabello saludable es consentirlo, es tratarlo bien, con productos adecuados a tu tipo de melena, respetando mucho el uso del calor e hidratándolo constantemente.

De nada te sirve tener una melena larga pero que no luzca bien, de nada te sirve pintarte el cabello y que luzca opaco, que nadie puede apreciar el cambio que querías lograr. Es por eso que te ofrecemos una guía de tips para que tu cabello rojo se vea perfecto, brillante, manejable, suave y especialmente saludable. Unas recomendaciones sencillas y que a diario suman salud a tu melena.

Ya sea teñido o natural, el cabello rojo requiere de mucha hidratación y nutrición para mantenerlo en buen estado, encendido y con mucho, pero mucho brillo.

Champú

De ahora en adelante debes utilizar para el lavado del cabello un producto especial para el cabello teñido, de esta manera lograrás que dure mucho más el color por más tiempo. Es bueno que busques opciones libres de sulfatos así te dura más el color y si usas acondicionador, es mejor que los apliques de medios a puntas, para mantener el cabello hidratado.

Protectores térmicos

Para el cabello rojo el sol no es un buen amigo, así como tampoco el calor, por lo que es buena idea aplicar protector térmico que permita evitar los efectos de los rayos del sol. Puedes utilizar el mismo protector térmico que te aplicas cuando secas o planchas tu cabello.

Hidratación

Cuando pintas tu cabello de rojo debes tener claro que puede secarse y esto puede hacer que se vea apagado, seco y áspero. Entonces, es importante utilizar una mascarilla que te aporte un extra de hidratación para que el cabello no se reseque y el tono se mantenga por más tiempo.

El lavado

El cabello rojo es sensible al lavado, se pierde muy rápido entonces es mejor lavarlo cuando lo necesites, evita que sea todos los días, pues se irá muy rápido el color. Recuerda que al lavar el cabello rojo debes evitar hacerlo con agua caliente, pues elimina el brillo y lo hace más sensible a la resequedad. Si te acabas de pintar el cabello es recomendable realizar la primera lavada 48 horas después buscando que el color se fije bien y no se destiña rápidamente.

Además, el lavado a diario también te traerá problemas de frizz, sequedad y puntas abiertas.

Reparación

Bien sea por naturaleza o porque decidiste pintarte el cabello de rojo, este requiere un cuidado especial para evitar que se dañe. Es importante que estés alerta, que no se caiga demasiado, que no se sienta poroso ni se enrede con facilidad.

Otras recomendaciones que debes tomar en cuenta:

Evita el uso de planchas, secadores y rizadores, porque se puede apagar el brillo de tu melena y dañar además la fibra capilar.

Una forma de cuidar el cabello rojo es aplicar aceites esenciales como el de argán, un par de gotas una o dos veces a la semana. También puedes preparar mascarillas caseras, en las redes sociales puedes encontrar gran variedad, son sumamente efectivas y tienes la garantía de que no maltratan tu melena.

Si vas a la playa o la piscina es buena idea cubrirte del sol con pañuelos, sombreros y si quieres un baño de sol, pues no abuses del tiempo.

Mas de este tema:

Acondicionador para cada tipo de cabello con ingredientes naturales que puedes hacer en casa

5 cortes de cabello con capas ideales para lucir una cabellera abundante y estilizada

El tinte para morenas que es todo un éxito en el 2021 y rejuvenece