Si estás considerando probar el estilo ombré con una base pelirroja, probablemente lo que estés buscando es darle un poco más de brillo y atención a tu cabellera o simplemente deseas agregar una peculiaridad fresca y elegante a tu look diario. Cualquiera que sea la razón, este look puede ser excepcionalmente hermoso, vívido e impresionante si lo mezclas con los tintes de cabello adecuados.

Una de las ventajas de este estilo es que se adapta a la perfección a casi todos los tonos de piel y colores de cabello que existen, por lo que es muy probable que tus preferencias puedan encontrar un balance adecuado a la hora de optar por este aspecto. Sin embargo, aquí te dejamos cinco ideas que funcionan de manera perfecta sobre una hermosa cabellera roja.

5 ideas para teñir tu cabello al estilo ombré con base pelirroja

Capas de rojo

Si lo que buscas es destacar tu cabellera roja sin tener que escoger otro color, opta por un trabajo con tintes de cabello rojizos en varios tonos. Estos pueden incluir tanto burdeos oscuro como rojo brillante.

La idea de esto es mantener tu aspecto pelirrojo pero darle un giro diferente a tu estilo. El resultado es asombroso y memorable. Un plus a esto es que cuanto más largo y lacio sea tu cabello, mejor se verá.

Contraste rubio

Una opción segura en cuanto a combinación de matices es utilizar tintes de cabello rosados para complementar una melena roja, pero no es del todo convencional y suele ser una movida algo atrevida para muchas chicas.

Sin embargo, si quieres cambiar tu look y buscar algo diferente pero dentro de los tonos convencionales, entonces puedes elegir algún tono de rubio llamativo y vibrante para crear un contraste ombré bien marcado pero muy estilizado.

Platinado acentuado

Si vamos a hablar de estilos atrevidos, este no puede faltar. Una combinación rica entre una base pelirroja y la adición de tintes de cabello platinados o cenizos puede ser una opción poco convencional pero como puedes ver en el ejemplo te puede dejar un look distintivo y único.

Estos matices son perfectos para tonos de piel fríos e incluso para los neutrales. También el cabello fino y liso con cortes en ángulo hará que la combinación de colores se vea más hermosa, por lo que si tienes este look o buscas uno similar, ya tienes un estilo ombré a tu disposición.

Para conservar la apariencia, asegúrate de lavarte el cabello con un champú ideal para cabello claro para prolongar la vida útil de su color.

Negro clásico

La combinación de tintes de cabello negros y rojos es una de las más hermosas que hay, por lo que es reconocida como una de las mezclas clásicas, que pueden ir desde destellos regulares y balayage hasta una apariencia ombré.

Bien sea que la base sea rojiza o negra, esta mezcla es apropiada y segura para muchas chicas, pero en especial aquellas con tonos de piel fríos. También se adapta a la perfección a cabelleras rizadas y cortas.

Castaño rojizo

Otra variación muy similar a la anterior, solo que esta vez implica un cabello rojizo con toques castaños mezclado con un tinte rojo más pronunciado que crea más contraste en tu look.

Los estilos ombré con tintes rojos son muy populares, principalmente debido a la variedad de tonos que puedes probar que pueden ir es de un cereza brillante hasta un rojo casi marrón.

