Cortes de cabello en capas que le dan vida y movimiento a melenas descuidadas

Si tu melena pide a gritos una renovación y tú estás ansiosa por dársela, no solo en términos de un cambio de look sino también para que luzca más saludable, los cortes de cabello en capas son la tendencia ideal.

Estas opciones favorecen tus facciones, ayudan a deshacerse de las puntas dañadas y le otorgan más movimiento para que recobre su vitalidad, entre algunos de sus tantos beneficios que los han hecho imprescindibles para las mujeres desde hace décadas.

“Las capas consiguen añadir textura y la melena parece más llena y elástica", reflexionó la estilista Raquel Saiz para Glamour.

"Si lo tienes fino, las capas deben ser más largas, ya que si se superponen solo conseguiremos el efecto contrario, que se vea escaso y más fino", añadió.

Un corte de cabello con capas le da más estilo a tu look. - Pinterest The Right Hairstyles