Tendencia de cortes de cabello para 2021

Si eres de las mujeres que ama la idea de iniciar el año con un cambio de look entonces es momento de que cheques los cortes de cabello que serán tendencia para este 2021 y escojas ese corte que más te gusta que se adapte a tus gustos, necesidades y tipo de cabello.

Cortarse el cabello es una especie de reseteo, de cortar con lo viejo, de renovarse y darse una nueva oportunidad, y esa es la sensación que desean experimentar las mujeres que con cada inicio de año apuestan por un cambio de look en la melena, para renovarse y atraer las energías positivas del año y emprender con ánimo los retos que este año preparan para ella.

Hay quienes también consideran el calendario lunar para considerar la fecha perfecta de corte. Por ejemplo, la luna en cuarto creciente tendrá una influencia genial para que el cabello crezca con rapidez. Así como la luna nueva no es recomendable porque debilita tu melena. Por otra parte, si pescas en el calendario una luna llena cercana aprovecha esa fase de la luna pues te ayudará a un crecimiento de cabello saludable, brillante y fuerte.

Una vez que tengas claros todos los aspectos para realizarte el corte de cabello, entonces es momento de tomar la decisión y si aún no tienes claras las tendencias en corte de cabello para este año lee con atención que en esta nota te presentaremos varias opciones, de las más significativas.

Corte shag

Este año las capas llegarán para reinar durante todo el año es por eso que el corte shag será uno de los consentidos para lucir por las mujeres este año. Es perfecto para llevar una melena de cualquier largo, pues el centro de atención de este corte son las capas, es lo que lo hace diferente y llamativo. Este corte es genial para el cabello lacio y fino, pues le aporta volumen a la melena. El corte shag es un estilo despeinado rebelde que te permitirá lucir un look muy natural, atrás quedará el cabello estructurado. Es un corte perfecto para quienes desean lucir un corte fresco, natural y bien encantador. Le queda muy a cualquier tipo de rostro, pues la diferencia la hace el largo de los mechones que son desiguales. Este corte añade un estilo único por lo que sería fantástico si quieres un buen cambio en tu look-

Pixie

Si amas el cabello corto o decidiste que este es el año para llegar a ese cambio, te contamos que el corte pixie será tendencia durante este 2021. Para este año el tipo de pixie que más reinará es el muy corto y con presencia de capas. Será una buena opción para los cabellos rizados que desean mantener la naturalidad y una armonía con su rostro, personalidad y estilo de vida. Los cortes pixie de 2021 pueden ir acompañados o no del flequillo. El pixie es un corte práctico que necesita poco mantenimiento y no necesita mucho tiempo para llevarlo bonito. Es elegante, atrevido y le da un aire sexy a tu look.

Corte bob

Seguirá siendo un corte consentido y sugerido por los expertos en estilismo. Para este 2021 las opciones que más impacto tendrán son los bob a la altura de la barbilla que da una apariencia muy chic, vanguardista y femenina. Otra acción será el corte bob midi, es ideal para refrescar el look, para rejuvenecer y dar una apariencia a la moda sin ser un cambio tan radical. Ambas opciones podrás llevarla con flequillo, con la raya en el medio o de ambos lados.

Flequillo

El flequillo con cualquier corte de cabello también dirá presente, así que si solo quieres darle un pequeño cambio a tu look esta es una excelente opción. En este caso se usará el flequillo contundente con un poco de desfilado en las puntas, para darle un aire un poco distinto al usado en el 2020.

