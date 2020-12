Puede ser difícil descubrir cuáles son los mejores cortes de cabello para caras ovaladas, básicamente porque es la forma más atractiva para una mujer y es complicado escoger solo uno. Es por eso que si gozas de estas facciones no puedes lucir normal, ¡tienes que lucir fabulosa! Y con un poco de ayuda puedes conseguirlo.

Hay muchísimos cortes a tu disposición pero así como tienes variedad, también tienes algunos que pueden no beneficiarte mucho y otros que pueden sacar lo mejor de la forma de tu rostro.

5 tintes de cabello rojizos perfectos para celebrar tu juventud después de los 30 años Si ya entraste a los 30 años, no esperes a que el reloj siga avanzando y opta por estos tintes de cabello rojizos para mantener tu aspecto juvenil mágicamente.

Así que toma en cuenta los ejemplos que te presentamos a continuación para que puedas inspirarte un poco y dejar que tu belleza fluya a través de estos hermosos cortes de cabello.

Cortes de cabello para caras ovaladas ideales para iluminar el rostro y resaltar sus facciones

Pixie ondulado

Los cortes de cabello estilo pixie pueden ser un poco atrevidos y arriesgados por lo cortos que son, pero cuando se trata de caras ovaladas pueden ser tu opción ideal si realmente te gusta este estilo.

Según reseña el portal The Right Hairstyle, el “riesgo” vale la pena ya que los cortes pixie ayudan a no cargar tu rostro, en especial si le agregas unas ondas bastante frescas para suavizar un poco el contorno superior, logrando que tu cara no se vea ovalada sino un poco más achatada gracias a esto.

Corto-medio con capas

Los cortes de cabello de cortos a medios también pueden beneficiar las caras ovaladas, aunque no tanto como uno verdaderamente corto como el ejemplo anterior. Todo dependerá de la longitud.

Sin embargo, agregar capas a tu peinado tiene la ventaja de resaltar instantáneamente tu rostro e iluminarlo con un enmarcado de hebras hermosas a los lados. Pídele a tu estilista que concentre el trabajo de las capas en las zonas laterales para que puedan brindar un poco más de profundidad a tu cara.

Cortes de cabello para caras largas ideales para reducir la longitud del rostro Si piensas que las caras largas tienen las peores facciones, realmente es todo lo contrario gracias a que se adapta a muchísimos cortes de cabello

Pixie con flequillo dramático

Regresamos a los cortes de cabello pixies porque son una verdadera joya para las caras ovaladas. Adornan de una manera única la estructura ósea de tu cabeza, logrando disimular la forma y longitud característica por lo que es una opción segura.

Pero en este caso, en vez de resaltar un pixie clásico, te mostramos este con un hermoso flequillo exagerado que le da un toque dramático al corte de cabello. Al ubicarlo estratégicamente resaltará los pómulos y la mandíbula, dos facciones muy importantes a tomar en cuenta en lo que se refiere a caras ovaladas. Este flequillo también se encarga de cubrir la frente y enfocar los ojos.

Clásico corte largo

No puedes equivocarte con los cortes de cabello atemporales, no importa la forma de rostro que tengas. Complementa una cara ovalada con un corte largo que presenta capas ligeras y apenas visibles.

Para darle un efecto más hermoso y también para agregarle un poquito más de balance al marco de tu cara, agrega unas ondas sueltas para una apariencia pulida, apropiada para tu lugar de trabajo o para dar una vuelta por el parque.

5 cortes de cabello medianos que favorecen las curvas de las caras redondas Si lo que buscas es integrar las curvas de tu cara redonda, entonces los cortes de cabello medianos son una solución inmediata y hermosa.

Largo con flequillo estilo cortina

Al igual que los cortes pixie, los flequillos también forman parte de los estilos que deben tomar las chicas de cara ovalada para suavizar la longitud del rostro e iluminarlo al mismo tiempo. Y si este se acompaña con un estilo clásico, más todavía.

Los flequillos llaman la atención sobre los ojos y los pómulos, las cuales son facciones muy importantes para resaltar sin importar la forma de cara que tengas. Además, son ideales para el cabello liso y delgado.

Más de este tema:

Sigue esta rutina de belleza para evitar el frizz en tu cabello rizado

Tintes de cabello neutrales para cada tipo de piel para que tu melena luzca natural

5 tintes de cabello para seguir luciendo joven después de los 30 años

Te recomendamos en video