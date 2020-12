Seamos honestas: la mayoría de las mujeres suele concentrarse en los párpados a la hora de maquillarse pero dejan a un lado la sombra debajo de los ojos. Si bien puede parecer complicado y muy propenso a errores, hay muchas ventajas que pueden hacer que esto valga la pena.

Con un poco de paciencia, las herramientas correctas y esta guía que te presentamos podrás sacarle el mayor provecho a agregar sombra debajo de los ojos, de modo que te robes las miradas solo con dedicarle un poco de tiempo a esta zona de tu cara.

Los mejores looks de sombras con glitter ideales para iluminar tu rostro e ir con la tendencia retro de invierno Deja que la tendencia retro se apodere de tu look de invierno con el hermoso acabado de las sombras con glitter.

Estos son los errores más comunes al aplicar sombra debajo de los ojos y cómo arreglarlos

Saltarte la prebase

Puede parecer un paso adicional molesto, pero la prebase asegurará que la zona bajo tus ojos quede lista para aplicar maquillaje y que este se vea uniforme. Este actúa como un imán para los pigmentos coloridos, manteniendo el tono y evitando que se corra, se decolore o se arrugue tu trabajo de sombra. Estos son los problemas principales a la hora de aplicar este cosmético, según reseña la revista Cosmopolitan.

Usar las brochas incorrectas

Olvídate de ese pequeño aplicador que traen los estuches de maquillaje. Si quieres un acabado profesional de sombra debajo de los ojos entonces usa herramientas adecuadas para este trabajo.

Quizás suene como un gasto extra pero invertir en unas buenas brochas puede hacer la diferencia entre unos ojos hermosos y unos regulares. Y aunque no lo creas hay muchos kits accesibles que puedes encontrar en venta. Solo asegúrate que tengan al menos una pequeña para que te ayude a aplicar mejor la sombra debajo de los ojos.

Estás usando un tono que no es adecuado para ti

No hay reglas estrictas cuando se trata de matices de sombras de ojos, después de todo, el maquillaje es para experimentar. Aún así, debes saber que hay algunos tonos que pueden ser más favorecedores para tu tono de piel.

Puede parecer obvio, pero si tu piel tiene matices amarillos o dorados, es probable que una paleta de colores más cálida se vea increíble con tu cutis. Si tienes matices rosados, experimenta con sombras de tonos fríos, ya que te favorecerán más.

La manera correcta para evitar que tu sombra de ojos se arrugue y deje ese efecto descuidado A veces trabajar con sombra de ojos puede ser frustrante, pero con estas técnicas los malos resultados serán cosa del pasado.

Olvidar que la línea de las pestañas es determinante

Has pasado una eternidad mezclando esas sombras de ojos a la perfección, pero por alguna razón todavía se ven poco trabajadas. Eso es porque no le has dedicado tiempo a la línea de las pestañas en la zona inferior.

Recuerda tomar la sombra de ojos que has usado en la mayor parte del párpado y difuminarla a lo largo de la línea de las pestañas inferiores con un pincel para unir el look. El delineador realzará tu trabajo de maquillaje y le dará un aspecto brillante.

No crear un balance con brillos y sombras

Así como te encargas de iluminar tus pómulos, cuando se trata de sombras de ojos se aplican las mismas reglas. Las sombras claras y brillantes enfatizan el trabajo en la parte superior de tus ojos, mientras que los tonos mate agregarán sombra y definición.

Teniendo esto en cuenta, si colocas sombra brillante en los puntos centrales de tu ojo, atraerá la atención hacia el iris. Si quieres dar definición en esta zona inferior opta por una mate oscura.

La sombra debajo de los ojos puede ser determinante para esto así que asegúrate de manejarla de manera apropiada.

5 consejos para sacarle el mejor partido a la sombra de ojos para chicas de piel oscura Con la sombra de ojos correcta, tu piel oscura será un elemento determinante para lucir de manera espectacular en cualquier ocasión.

No aprovechas las esquinas

Iluminar las esquinas internas inferiores de tus ojos hará que parezcan más grandes y más anchos al instante. Además, es una excelente manera de simular una mirada atractiva y alerta, lo cual viene bien cuando apenas vas despertando y quieres lucir fresca.

Maquillar tus ojeras

Si tienes ojeras y piensas que puedes aprovechar la aplicación de sombra debajo de los ojos agregando un poco de fórmula para disimularlas, puedes terminar haciéndolas más evidentes.

Evita esto optando por correctores o base, de preferencia líquida, para que pueda mezclarse con tu piel de manera uniforme y no parezca que la parte inferior de tus ojos se extiende casi a la altura de tus pómulos.

