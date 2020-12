Amaya Forch sorprende con radical cambio de look: "Siempre he sido juguetona"

Fin de año es la fecha elegida por muchas personas para cambiar su look, y comenzar el próximo renovadas. Este fue el caso de Amaya Forch, quien se atrevió a tinturar su cabello de una forma atrevida y refrescante.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram qué la llevó a optar por esta transformación. "Siempre he sido juguetona y la Faby y Enrique me siguen la corriente. Hace años que les confío mi pelo. A veces ellos proponen, a veces lo hago yo. Hoy le dije a la Faby: ' y si me pones un poco de rojo?' En un minuto ya tenía listo la mezclas y empezó a hacerme las mechas junto con el resto del color. Enrique acompañó el proceso con una playlist de miedo y de vez en cuando me subía una ceja como diciendo 'que tal la música?"", escribió.

Forch invitó a sus seguidores a atreverse a cambiar su imagen de vez en cuando. "Siempre es bueno atreverse a jugar, cambiar y probar. Les gustó como me quedó? A mí me encanta", cerró.



Los usuarios aplaudieron el cambio de look de Amaya y le dejaron cariñosos mensajes. "Me encantó tu pelo maravilloso, me puedes dar el dato porfis", "Ayy te quedó hermoso!! 👏👏", "Me encanta!!!😍", fueron algunos de los comentarios.

Amaya Forch cambia de look - Instagram

El cambio de look de Kel

Pero Amaya Forch no fue la única famosa en querer despedir el 2020 con una nueva imagen. Para dejar los malos ratos atrás, Kel Calderón se sometió a un cambio de imagen. Los resultados fueron mostrados a través de sus historias de Instagram, en donde compartió una serie de clips enseñando su nuevo corte de cabello.

Los registros fueron acompañados con un mensaje alusivo al complejo año que enfrentó. "Corte de pelo para dejar atrás todo lo malo y con @nancyhuenupe que es por lejos mi mejor soldado, nos vinimos a regalonear con el último detallito del año. Total nos lo merecemos después de este fucking odiado 2020″, puso.