Alison Mandel se despide de su largo cabello y estrena radical cambio de look

Hace rato que Alison Mandel había manifestado en sus redes sociales sus ganas de cortar su larga melena. Pues bien, ahora lo hizo y solo ha recibido halagos por su decisión.

Durante años, el largo pelo rubio de la comediante era una característica física llamativa en ella, sin embargo, tras el esperado nacimiento de su hijo Baltazar durante la pandemia, la actriz consideró que era el momento apropiado para renovar su imagen.

Puede sonar banal, ya que solo se trata de cortar el cabello y sabemos que este crece, pero lo cierto es que para muchas mujeres cortar su pelo tiene muchos significados, entre ellos, dejar atrás etapas y comenzar nuevos ciclos, como es el caso de Alison.

La actriz usó un post en su cuenta de Instagram para explicar cómo vivió este proceso

"Hoy es un día feliz; le agradecí a mi pelo por acompañarme durante un tratamiento de fertilidad, un embarazo complejo y un parto muy terrible", comenzó relatando.

La actriz contó que hizo un especie de ritual donde agradeció a su cabello por haberla acompañado en momentos importantes. "' Gracias pelito pero necesito dejarte ir y empezar una nueva era'" Pensé en este momento (que puede ser muy banal y superficial) durante todo mi embarazo y puerperio y solo me atreví hoy que mis amigos @carlosyeugenio cerraron su peluquería para mí", agregó.

La esposa de Pedro Ruminot invitó a sus seguidores a hacer lo mismo y no esclavizarse con su pelo, ni menos dejarse llevar por lo que el resto opine. "La gente tiende a amarrarte a tu pelo diciéndonos "Nooo te lo cortes" tu haz lo que quieras contigo 🥰", finalizó.



Mandel acompañó su mensaje con una foto de su nuevo look:

Alison Mandel cambia de look - Instagram

Desde el salón de belleza Carlos & Eugenio, donde se realizó el cambio de look, también compartieron registros del corte estilo bob de Alison.

"New look con para nuestra querida amiga @alisonmandel cortamos para diseñar un look fresco y elegante, te extrañabamos un montón! Que alegria verte tan bien, y feliz", escribieron junto a una galería de fotos.

Alison Mandel corta su larga melena





Las reacciones

Sus seguidores aplaudieron la decisión de Alison y la llenaron de piropos. "Hermosaaaaa♥️", le escribió Pamela Leiva. "Es que me enamoroooooooo 😍 😍 Mejor regaloneooo y merecidooo 💖 te amo", agregó Camila Stuardo.

"La mas linda 😍 y con ese corte nuevo se lucen mas esos aros hermosos ahhahaha", "Me encantó, sabí?", "Demasiado mina❣️pa que tanto digo yo?", "Te ves tan linda!! 😍 Y feliz 😊❤️💐", fueron otras de las reacciones de sus seguidores.

