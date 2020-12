Muchas chicas tienen la creencia de que al cumplir los 30 años inmediatamente el reloj volará y en un pestañeo ya tendrán 40. El tiempo puede ser algo curioso pero no dejes que tu apariencia refleje eso. La solución es usar tintes de cabello rojizos para celebrar tu juventud, porque la verdad es que a esa edad sigues siendo joven.

La idea de los tonos rojizos dan la percepción de unos matices vivos, atrevidos y juveniles por lo que es la opción adecuada si es lo que buscas reflejar. De cualquier manera, intenta mantenerte al margen de los tonos claros para crear un mejor efecto. Aquí te dejamos algunos ejemplos para que te inspires.

Dale color a tu cabellera con este tinte rojo champaña, ideal para chicas de piel morena Haz que tu cabellera resalte tu piel con uno de los tonos más vistosos y delicados: el tinte rojo champaña.

5 tintes de cabello rojizos perfectos para celebrar tu juventud después de los 30 años

Rojizo dorado

Un look bastante fresco y lindo que sin duda realzará tu aspecto joven después de los 30 años. La combinación con matices rubios y unos ligeros toques rojizos hace que la mezcla de estos tintes de cabello no solo se conviertan en una declaración de estilo sino que también pueda reflejar tu espíritu juvenil y alegre.

Según reseña el portal The Right Hairstyle, este look también queda genial con algún tinte en tonos cobrizos, manteniendo el mismo toque rojizo claro. La mezcla de ambos hace que tu melena se vea lo más cerca posible de lo natural, por lo que la imagen resultará elegante, hermosa y llena de juventud.

Melocotón

Para celebrar tu juventud después de los 30 años, lo ideal es que te mantengas en la línea de los colores claros si quieres optar por los tintes de cabello rojizos, por lo que esta opción en melocotón es más que ideal para lo que buscas.

No solo es vistosa y hermosa, sino que también guarda cierta similitud con un rojo champaña que se ha hecho muy famoso durante los últimos años.

Para lograr este hermoso brillo rojizo en tu melena tienes dos opciones: conseguir un tinte con esta fórmula o crearla a partir de dos tonos. Los estilistas profesionales sugieren que si se vas a optar por este último recurso, utilices un tinte rojo muy claro o un rosado pálido junto con un toque de rubio platinado. Como puedes ver en la foto, los resultados son impresionantes.

Los mejores estilos de reflejos pelirrojos perfectos para chicas morenas y rubias Despídete de los tonos apagados y agrega algo de color vibrante con estos reflejos pelirrojos muy llamativos.

Rojizo plateado

Este hermoso estilo funciona prácticamente de la misma manera que el primer modelo que presentamos. La única diferencia es que en vez de usar tintes de cabello rubios con matices más marcados, en este caso opta por unos que no sean fuertes como uno cenizo o platinado.

De igual manera, la combinación de estos dos colores creará un aspecto suave en tu cabellera, logrando realzar tu juventud y diciéndole al mundo que a pesar de 30 años la vida apenas comienza.

Fresa saturado

Este es uno de los tintes de cabello que más se ha estado llevando desde la cuarentena. El color fresa saturado rompe con el patrón de los tonos rojizos claros para celebrar tu juventud después de los 30 años, pero es una excepción que te puedes permitir no solo por ser tendencia sino porque su vibrante color atrae las miradas.

A pesar de romper el esquema, este tinte rojizo se mantiene neutral en cuanto a su tonalidad. Así que a pesar que no es claro del todo, tampoco es un color eléctrico que resaltará demasiado. Es un matiz seguro.

Estos son los tonos de cabello pelirrojo que se apoderarán de las tendencias de invierno Tal parece que cada estación está trayendo consigo un nuevo tono, y ahora es el turno del cabello pelirrojo.

Balayage en tono rojizo claro

Si bien te puede parecer que los tintes de cabello rojizos claros puedan ser poco interesantes y menos extravagantes, con el trabajo adecuado puedes cambiar esa percepción.

Unas luces estilo balayage pueden hacer la diferencia y lograr que el rostro se vea más fresco, además de proyectar una imagen más cálida y brillante.

