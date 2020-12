Moda para navidad para mujeres 30 años

Faltan pocos días para celebrar la llegada de la Navidad y quizá entre la decoración, los trabajos de última hora y el poco tiempo que tienes aún no sabes el atuendo que lucirás para tan importante día. Es un momento para lucir diferente, especial, distinta, así que es hora de revisar el closet o destinar un poco de tiempo para visitar alguna tienda y escoger el atuendo que lucirás esa noche. Ponte en el espejo y visualiza cada opción para que encuentres con tiempo la que mejor se ajusta a tus necesidades.

Es importante que determines el tipo de look que deseas lucir, si quieres algo casual, formal o informal. Es preciso además que consideres el área donde se realizará el encuentro, si será en un área abierta o cerrada pues esto es clave a la hora de escoger no solo la vestimenta, sino también el peinado y el tipo de zapatos. La idea es lucir bella, pero también sentirte cómoda.

Ahora bien, si tienes 30 años y aún no estás clara lo que vas a lucir esta Navidad, te dejamos unas recomendaciones que te ayudarán a tomar la decisión final. Unas sugerencias que intentan darte una mano para la selección del atuendo con el que quieres destacar en esa reunión entre amigos y familiares. En las opciones hemos considera la edad y no porque los 30 un tiempo difícil, pero si un momento donde cambian las prioridades. A los 30 piensas más en lo que le va bien a tu cuerpo y dejas un poco la rebeldía de querer usar todo lo que está de moda, en este período cuidas más lo que se pone siempre buscando opciones para estilizar la figura. A los 30, se tienden a escoger atuendos un poco más serios que te permitan asistir bien a cualquier tipo de evento. Claro esto no significa que la vestimenta debe ser aburrida, para nada, solo cuidar más detalles que te hagan sentir cómoda, segura y diferente.

Blusas, faldas, vestidos en colores rojos, verdes, dorados, plateados, negros, blancos y brillantes te harán lucir fenomenal. También puedes utilizar cuadros.

En las faldas puedes escogerlas por encima de la rodilla o largas. En los vestidos pueden ser largos o midi y las blusas, tienes una gran variedad que te hará lucir hermosa.

En cuanto a las telas, se siguen usando en esta temporada el brillo, las lentejuelas, las sedas y el terciopelo.

Vestidos

Si te gustan los vestidos para esta temporada, puedes lucir en colores navideños estilo mini o a la rodilla. Te dejarán bien parada en cualquier tipo de reunión.

El tradicional rojo con un poco de brillo también es una excelente opción, te verás elegante pero cómoda a la vez, todo dependerán del modelo de vestido que escojas.

El negro un clásico que siempre te hará quedar bien parada además ayuda a estilizar tu silueta.

Faldas

si te gusta más lucir blusas y faldas estas opciones también serán maravillosas. Puedes llevarlas cortas o largas.

Blusas y pantalones

Una blusa elegante y un buen pantalón es una opción si te gusta la comodidad y quieres algo más sencillo pero sin ser informal.

Recuerda que escojas el atuendo que escojas es importante complementar tu look con un lindo peinado, un maquillaje que destaque tu belleza y los zapatos y accesorios que hagan armonía con tu oufits y así luzcas maravillosa para ese día tan especial que se le hace honor al Niño Jesús en su Belén. Recuerda que en un look de fiestas menos, es más, no te satures para que todos puedan apreciar tu belleza lo más natural posible.

