Ocho pasos para delinear los labios y que luzcan gruesos naturales

Unos labios gruesos y voluminosos son sinónimo de sensualidad, por eso muchas mujeres optamos por usar un maquillaje que resalte esta parte de nuestro rostro. Por eso, aquí te daremos los tips que debes seguir para delinear los labios sin que estos se vean falsos.

Esta técnica es muy usada por modelos, actrices, personajes de internet y celebridades, pues deja un acabado llamativo por la bonita forma que luce la boca.

Sin embargo para sobredelinear los labios debemos tener mucho cuidado, ya que una mala aplicación te dejará resultados completamente desfavorecedores.

Cuando hay una mala técnica de delineado no solo se verá poco natural, sino que causará un efecto contrario y podrían lucir envejecida.

Sin embargo, no hay de qué preocuparse, aquí te explicaremos cada uno de los detalles que debes atender al momento de delinear, así como la técnica precisa que deberás aplicar.

Una de los primeros factores que debes tomar en cuenta es el tiempo que le dedicarás al maquillaje de labios, pues muchas personas creen que resulta muy sencillo y no tardarás más de un minuto.

Si tu opción es solo añadir algo de labial o brillo, no habrá ningún problema en que cuanto a tiempo, pero si deseas que tu look de labios llamativo destaque y luzca perfecto, debes tomarte tu tiempo y prestar atención a cada pasa que realices.

Los pasos que debes seguir para delinear los labios

Para empezar un buen delineado, debemos tener las expectativas claras para que todo resulte con un acabado profesional.

En este sentido, tus labios son el lienzo y aunque con el maquillaje podemos aportar volumen, no debemos exagerar.

Recuerda que unos labios con exceso de delineado nunca lucirán estéticos, de modo que si tienes una boca muy fina, debes entender que alcanzarás un buen resultado sin tener que llegar a un estilo Kylie Jenner.

Hidratación

Si tienes el tiempo suficiente, una buena preparación de labios será de mucha ayuda. Puedes hacer una ligera exfoliación y aplicar hidratantes unas horas antes del maquillaje.

Limpia muy bien

Para comenzar el delineado, es importante que la boca esté completamente limpia. Retira cualquier crema o bálsamo que tengas.

Aplica base

El primer paso de maquillaje, es unificar lo más posible la piel. En este sentido, lo que debemos usar es la misma base que usamos para el rostro.

No uses corrector, pues este es más claro que la base y terminará dando un contraste no deseado.

Aplica la base alrededor de la boca dejando que toque un poco la línea interna de los labios.

Selecciona el delineador correcto

Busca el delineador que vaya con el tono del labial que usarás, puede ser uno o dos tonos más oscuro, y procura que su fórmula sea seca para evitar que este se mueva.

Delineado en la zona correcta

La clave para lograr un delineado perfecto está en sobredelinear solo el centro de la boca. Esto significa que solo la parte central de los labios debe tener el delineado por encima de la boca, justo donde empieza la piel de rostro.

Ahora, cuando acercamos el delineado a la comisura de los labios, debemos mantener el color cerca de la orilla de la boca, pero por el lado interno.

Si seguimos el sobredelineado hasta la comisura de los labios, lucirá muy falso y creará un efecto negativo en nuestras facciones.

También es importante que al llegar a la comisura, debes hacer el trazo más tenue.

Más delineador en el centro

Para crear un efecto más natural, debes rellenar con un poco de delineador solo encentro de la boca. Es importante que los laterales no tengan este relleno.

Labial

Selecciona un labial uno o dos tonos más claros que el delineador para que la iluminación natural ofrezca un efecto de carnosidad que deseamos. En este caso, también aplicarás el labial en el centro y solo unos toques en los laterales.

Para eliminar las imperfecciones, toma nueva mente el delineador y dibuja pequeñas líneas para difuminar donde lo necesites.

Limpia las orillas

Es hora del toque especial para alcanzar esa limpieza que todo maquillaje requiere. Usa una brocha muy pequeña y plana, toma un poco de base (debe ser exactamente la misma que usaste en un inicio) y pásala por las orilla para eliminar imperfecciones.

