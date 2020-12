Dani Castro sobre su nuevo emprendimiento: "Es el comienzo de muchos productos de belleza"

A solo días de haber lanzado su primer producto de belleza, un serum para el cabello llamado Ayni, la influencer, chef y autora de tres libros de cocina Daniela Castro, nos cuenta qué la llevó a incursionar en un rubro distinto al gastronómico.

En el ámbito familiar no fue un año fácil. El fallecimiento de su abuela por covid-19 en el mes de julio, marcó su 2020. Sin embargo, a pocas semana de que termine el año, Daniela ha podido procesar de a poco la pérdida, y hacer un balance positivo, sobre todo en lo laboral.

Para la influencer, el lanzamiento de su propio producto cosmético es un regalo para sus fans, y Ayni, nombre quechua, significa precisamente eso. "Es un intercambio, puede ser energético o físico, es una forma de agradecer a mis seguidoras entregándoles algo maravilloso en respuesta a lo que ellas me dan", explica.

Cierras el año con una gran nueva noticia, ¿cómo te sientes y qué balance haces de este 2020?

Ha sido un año de muchas emociones, de muchos cambios y de nuevos proyectos. Tuve la pérdida de mi abuelita por coronavirus y el funeral fue como una película, todo súper lejano y con miedo. Por esa parte, y por lo que ha pasado en el mundo, el balance es negativo en temas de salud. En mi ámbito personal he crecido mucho, he dedicado este tiempo en trabajar en mi interior, de crecer, y en ámbitos laborales me he puesto metas que he logrado cumplir así que estoy satisfecha, pero es como que aún no creo todo lo que ha pasado.

¿Qué te llevó a crear un producto para el cuidado capilar?

A mí siempre me han preguntado por mi pelo, sobre todo mis seguidoras, quienes día a día me preguntan qué producto uso y cómo lo cuido. Respondiendo a esto decidí hacer mi línea de serum capilar que respondiera a lo que yo buscaba en un producto, y así nació Ayni, que es el comienzo de muchos productos de belleza.

¿En qué te inspiraste? Háblanos de las cualidades de este producto

Había cuatro ítems fundamentales que quería en mi producto y que no había encontrado en otro del mercado. Primero, que se absorbiera en las manos y tuviera la necesidad de lavarlas una vez aplicando el producto. Segundo, las propiedades, que si dejara el pelo suave y brilloso no fuese solo de uso cosmético sino que también ayude al cabello, luego el aroma; que fuese único, profundo pero que no compitiera con el perfume. Y por último, que fuera hecho con ingredientes 100% naturales que considero fundamental para la cosmética de hoy.

Daniela Castro lanza su propio producto de belleza capilar.

¿Qué tiene de especial este serum por sobre otros productos del mercado?

Primero que está hecho en Chile; el producto, los frascos, la caja, las fotos, las etiquetas, todo está hecho en Chile, y para mí es un orgullo optar por manufactura chilena, que si bien aumenta los costos, creo que es fundamental generar una economía circular. Lo otro, es que es 100% natural, es muy importante considerar qué es lo que aplicamos en nuestro cuerpo, e inspirándome en el Ayurveda: “todo lo que te comes lo puedes usar en tu cuerpo”.

Este serum será entonces el primero de otra línea de productos de belleza “by Dani Castro”…

¡Así es! Es el primero de muchos que se vienen, y claro, todos responden a mis necesidades y a lo que yo busco en el mercado, productos buenos, packaging delicado, manufactura chilena. ¡Se vienen más!

¿Cómo se puede comprar?

Ya está a la venta en mi página web www.ladanicastro.cl y esperamos luego estar en grandes tiendas.

Ver más