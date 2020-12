Camila Recabarren cuenta por qué se rapó el cabello: "Hace rato tenía la idea"

¿Con qué nos sorprenderá? Esa es la pregunta que ya se hacen los seguidores de Camila Recabarren. La modelo suelta constantes y radicales cambios de imagen, debatiéndose entre los mensajes positivos y las duras críticas.

Recientemente optó por una drástica renovación estético que consistió en quedarse con el cabello muy corto. Casi al punto de raparse y no conforme con ello, la ex chica reality decidió platinarlo. Más de 40 mil 'likes' acumuló el primer posteo donde mostró su nuevo estilo.

Camila Recabarren tuvo sus razones

La famosa ofreció una secreta razón para el pronunciado corte de cabello y proviene de un concepto liberal. Además, será protagonista del nuevo video de Lucho Jara. El influencer explicó al diario La Cuarta que el look "representa muy bien la libertad en una mujer".

El ex integrante de 'Mucho Gusto' detalló que fue la propia Camila Recabarren quien ofreció el rapado. "Nosotros le dimos la opción de que haga lo que quiera y me pareció que era un aporte estético tremendo para el video".

La modelo también afirmó que siempre estuvieron en sintonía con el proyecto de imagen. "Hace rato tenía la idea de raparme, así que se lo ofrecí a Lucho en la primera reunión que tuvimos. ¡Le encantó!", contó.

"Lo que él quiere es que me sienta libre en el video. Y para mí, raparme es súper liberador. Es bacán que él escuche a los demás, incluso a todo mi equipo. En serio somos súper vanguardistas", agregó la madre de Isabella.

Sobre el videclip, el cual representa una nueva gran oportunidad, la presentadora aseguró que es "todo un desafío". Camila Recabarren aceptó que bailar no es una de sus virtudes, pero desea cumplir el objetivo. "Me pondré full a prueba con la sensualidad", dijo.

Junto a su hija Isabella, de quien se considera madre y padre - Instagram @camilarecabarrenoficial

Se enfrentó a los 'haters'

El pasado 29 de noviembre, la ex chica reality publicó una imagen en redes sociales que le hizo estallar debido a los comentarios de quienes deciden criticarla.

En la postal lució sexy y compartuó parte de una canción de Mon Laferte. "Hoy es un día de sol y todo está tan 'biutiful'. Hoy es un día mejor, todo está tan 'biutiful"", escribió la artista de 29 años.

Ante su foto, @elviasalazar30 comentó: "Ya no sabes ni qué hacer". Este fue el detonante para que Camila Recabarren estallara y dejara un mensaje para la usuaria y el resto de quienes pretenden criticarla.

Esta es la imagen que abrió la polémica entre Camila y los usuarios - Instagram @camilarecabarrenoficial

"Weona soy infinita, tengo para hacer mil porque vivo mi vida y no tiro mierda ni mala onda. Por eso me va bien, es tan simple", respondió en el inicio de su redacción. "Vamos que se puede. Tiren buena onda weon. Entiendan, mediocres, estoy chata de gente así, pero a la vez no pesco. Solo espero que se acabe la mala onda", expresó.

Más de 60 reacciones se generaron tras el contundente pronunciamiento de Camila Recabarren. Algunos optaron por darle la razón y otros debatieron sobre su mensaje, afirmando que no era la manera de dirigirse a todos. También se refirieron a la usuaria en cuestión, calificándola de 'hater' ante la modelo.

