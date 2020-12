Kel Calderón comparte foto sin una gota de maquillaje: "Me da mucha vergüenza"

Cientos de halagos recibió Kel Calderón en su cuenta de Instagram tras compartir una foto sin una gota de maquillaje. Sus seguidores, acostumbrados a verla siempre perfecta y de punta en blanco, quedaron fascinados con la imagen de la influencer al natural.

Una estadía de una semana pasó la licenciada de Derecho en Torres del Paine días atrás. Como no tenía sin señal, recién durante estos días ha estado compartiendo algunas fotos de lo que fue su encuentro con la naturaleza.

Más de 80 kilómetros caminó la influencer junto a un grupo de turistas guiados por Claudio Iturra y su agencia de viajes Masai Travel. En ese contexto, fue que la hija de Raquel Argandoña se fotografió con poco maquillaje y pocas horas de sueño.

"Y si nos quedamos? 🌳🪵💐", escribió junto a la imagen que acumula más de 35 mil likes.

Kel Calderón se fotografía al natural en Torres del Paine.

La foto rápidamente se llenó de comentarios. "Tu rostro !! Sin maquillaje 💄,te sacas muchos años de encima ! Te ves regia !saludos y bendiciones para ti y para el lindo camino que recorres", le escribió una usuaria.

La infuencer no dudó en responder al piropo, aunque reconoció que no está acostumbrada a subir fotos así. "Me da mucha vergüenza igual jajaja se me ven todas las pecas 🙈", contestó. "Nooooo,! que no te de vergüenza!!… es belleza Natural ❤️🌈", le respondió otra usuaria.

"Bellísima al natural 💕", "Que hermosa sin make up 😍", "Te vez muy hermosa sin maquillaje. Sigue disfrutando de semejante maravillas de la naturaleza… 🤗", fueron otros de los mensajes que elogiaron su belleza.

Kel Calderón en Torres del Paine - Instagram

"Ser vulnerable, no me hace débil"

Hace unos días, Kel Calderón volvió a las portadas con una entrevista en la que habló sobre el complicado año que enfrentó por la polémica de su hermano. "Ese día cambió la vida de todos y nada volvió a ser igual. A mí me dejaron súper sola (…) Ha sido un proceso muy agotador, pero muy enriquecedor. Creo que hoy soy otra persona. Me ha costado aceptar que necesito mucho apoyo de mis amigos y de las personas que han estado siempre al lado mío", dijo.

Luego Kel escribió una reflexión en su cuenta de Instagram de lo que ha significado para ella este año. "Este 2020 me enseñó que ser vulnerable, no me hace débil. A veces, aflorar sentimientos que parecían congelados, romper la burbuja que habitamos, es absolutamente necesario para poder desarrollarnos como personas completas. Esta es una de las cosas que aprendí esta cuarentena y lo más importante; no estar bien, también está bien, eso es símbolo de fuerza", aseguró.

