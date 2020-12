Luis Jara dedica romántico mensaje a su esposa: "Un privilegio despertar cada día a tu lado"

Luis Jara es un hombre de versos románticos, poéticos, de esos que expresan sus mismas canciones. Y así es como mantiene enamorada a su esposa Silvana Hasbún, con quien suma 26 años de matrimonio. Una cifra que para muchos es toda una vida.

Su querida pareja estuvo recientemente de cumpleaños y el intérprete de 55 años decidió dedicarle unas palabras en las redes sociales. Además de reiterar el gran amor que siente por ella, se llenó de elogios por parte de otros artistas.

El mensaje de Luis Jara a Silvana Hasbún

"Valiosa", "relevante" y hasta "soberbia", en el buen sentido del término, calificó el también presentador a su mujer. "Silvana de mi corazón, hoy quiero saludarte con todo el amor del mundo, porque hoy es tu cumpleaños", inició en el posteo.

Más de 12 mil 'likes' acumuló la imagen desde la playa, donde Luis Jara destaca: "Por ser esa mujer valiosa, relevante en la vida de todos los seres que te rodeamos".

"Soberbia mujer, en el más amplio sentido de la palabra. Hija, hermana, madre, amiga, profesional, esposa y compañera. Por tener el privilegio de despertar cada día a tu lado como un regalo permanente de sabiduría y contención, expresó el cantante.

Finalmente afirmó sentir admiración por ella y amarla "hasta el infinito". El intérprete de temas como "Ámame", "Un golpe de suerte" y "Emociones" recibió las felicitaciones por parte de otros famosos.

Los sinceros comentarios

Uno de ellos fue Camila Recabarren. "Brígido. Tanto amor y energía de la buena por acá. Sigan brillando con luz propia y feliz cumple a la hermosa mujer", apuntó la modelo en el hilo de comentarios. Pato Torres también dejó su mensaje afirmando que se ven "lindos".

Eduardo de la Iglesia también se tomó su tiempo para expresar: "Feliz cumpleaños Silvana querida. Somos testigos de ese amor tan lindo que se tienen con Luis. Los queremos y celebren como te mereces".

A la cita no faltaron otras figuras como Diana Bolocco y a la ex Miss Chile Daniella Campos. "No, la cagaste. Feliz cumpleaños preciosa. Con ese saludo no necesitas más. Los amo", dijo.

Por si fuese poco, Luis Jara también compartió el esmerado y tierno desayuno que sus hijos le prepararon en motivo de su cumpleaños. A modo de chiste, el cantante escribió en la historia: "Tres weones que aman a su madre".

El nuevo look de Luis Jara

Incluso los artistas necesitan renovar su imagen ocasionalmente. Estos aires de cambio sientan bien para cualquier persona, sobre todo cuando se trata modificaciones naturales, como el de Luis Jara. El cantante sorprendió hace unos días a todos los seguidores en su cuenta Instagram.

Tal parece que la pandemia del Coronavirus, debido al confinamiento, ha permitido que presentador se dedique a sí mismo. De allí podrían partir los cambios que se notan en sus más recientes posteos.

Con un estilo de barba un poco más larga y hasta un poco más delgado, el intérprete acaparó la atención en redes sociales. "Hoy, después de muchos meses, nos reencontramos con Viña del Mar. Qué inspiradora ciudad. Que tengan una buena tarde", expresó Luis Jara en la imagen superó los 4 mil 'likes'.

Hasta 10 "Copihue de Oro" ha ganado Jara en su carrera artística - Instagram @luisjaraoficial

